〈亞馬遜擴無人商店〉傳亞馬遜計畫今年再多開6家無人商店

美國科技新聞網站《Recode》週四報導，根據一份報告，亞馬遜 (Amazon.com Inc.) (AMZN-US) 計畫今年再多開 6 家無人商店 (自動結帳商店)。

知情人士透露，亞馬遜正考慮在洛杉磯和西雅圖等地點，西雅圖也是上個月頭一家 Amazon Go 商店設立的地點。

對美國岌岌可危的 5500 億美元便利商業市場來說，Amazon Go 是該公司相當有企圖心顛覆市場的創舉，這也是該公司收購 Whole Foods Market 後推出的較大的實體商店，另外亞馬遜也在洛杉磯、芝加哥和紐約等城市設立了數十家亞馬遜書店。

消費者如果想進入 Amazon Go 商店，要先用手機下載一款 app，用其掃描 QR 碼來打開玻璃旋轉門，進門後，感應器會掃描帳戶持有人的手機並將其購物內容與帳戶連結。

從一進門就有機器控管，觀察消費者從架上拿下來的商品，並自動加總購物車內的商品金額，消費者離開後 5 分鐘內就會收到帳單，倘若消費明細有任何錯誤，或者消費者對商品不滿意，可以按下「退款」按鍵，就能從帳單上刪掉這筆，消費者不必為了取得退款而退回不滿意的商品。

The Grove

知情人士透露，亞馬遜曾經與洛杉磯地產大亨 Rick Caruso 深入會談，討論能否將 Amazon Go 商店引進葛洛夫購物中心 (The Grove)，即他佔地 60 萬平方英呎的戶外購物中心。

根據《Recode》報導，目前仍不清楚拓展新店舖的時程，亞馬遜官方也拒絕評論。