美股盤中─道瓊上漲203點 但本週仍可能下跌

美國股市週五上漲，但本週仍可能下跌。華爾街亦注意聯準會 (Fed) 將公布的貨幣政策報告。

道瓊工業平均指數一度上漲 203 點，隨後縮小漲幅。

至週四收盤為止，道瓊與 S&P 500 本週均可能下跌 1%。本週，股市走勢震盪，主要指數於早場大多強勢上漲，收盤則自高點滑落。

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道瓊工業平均指數上漲 158.54 點或 0.64% 至 25121.02。

Nasdaq 指數上漲 48.40 點或 0.67% 至 7258.49。

S&P 500 指數上漲 18.28 點或 0.68% 至 2722.24

分析師說，經濟有過熱問題，引來了升息的擔憂。但這較振興冷淡的經濟要好一些。七年來，獲利預期首次上升，這是一項重大利多。

本週初，Fed 公布 1 月會議記錄顯示，央行認為經濟成長加速，通貨膨脹上升，將持續緩慢升息。美國 10 年期債券殖利率因而上升至四年高點。週五，該殖利率略低於該高點，接近 2.875%。

分析師說，投資人認為 10 年期債券殖利率若上升至 3%，將令人擔憂。自 1980 年以來，該水準將突破趨勢線，引發股市大跌，或進入空頭市場。但因利率係自極低的水準走高，有點像 1950 至 1960 年代，這段期間，利率上揚，股市亦上漲。

Fed 今日將公布貨幣政策報告，為新任 Fed 主席鮑爾下週進行聽證會的藍圖。

投資人亦注意三位具有投票權的 Fed 官員發表演說， 包括紐約 Fed 銀行總裁杜德利，克利夫蘭 Fed 銀行總裁梅絲特與舊金山 Fed 銀行總裁威廉斯。