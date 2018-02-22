〈房產〉北台灣新去年建案供給量回升 銷售率37.88%均為3年來最佳

據住展雜誌統計，2017 年北台灣新建案總規劃戶數為 6 萬 8664 戶，扣除地主戶、建商保留戶、股東關係戶等回分戶後的可售戶數為 4 萬 5820 戶，除供給量年增 7.3% 之外，銷售率也達 37.88%，去年的供給量及銷售率都是 2014 年以來最佳。

在此激勵下，市場評估 2018 年北台灣預售新案量全年可望挑戰 9000 億大關，再較去年成長逾 8.3%。住展雜誌企研室經理何世昌指出，2017 年北台灣建案平均銷售率和戶數供給量同步中止連 3 年下挫，顯示市況正在脫離谷底，但是上升幅度相對緩慢，預期修正期還有一段時間。

何世昌指出，今年房市變數比去年更多，例如升息與縮表、央行總裁交接、兩岸對立情勢升高，及大型選舉來到，成為干擾房市的外部因素。雖然去年房市緩步回升，但預期今年平均銷售率如能與 2017 維持相近水準，應該已經算是不錯的成績了。

在北台灣各縣市中，台北市去年共釋出 3548 戶，剩餘, 385 戶未賣出，銷售率約 32.78%，低於北台灣的銷售率平均值，是去年銷售率最低的區域，主要是萬華、大同、南港等蛋白區銷售表現未如預期，平均銷售率均不到 2 成。

何世昌表示，去年北市賣得最好的地方是大安區和中正區，平均銷售率均超過 5 成，第 3 高是松山區，平均銷售率約 38%；這些區域新建案賣得相對較好的主因，除了建案普遍讓利，吸引買方出手外，因位處市中心，買方接手意願度較高也是原因之一。至於台北市信義區去年則因沒有新建案推出，因此銷售率未記入統計。

而新北市去年共釋出 1 萬 9939 戶，售出 7715 戶，平均銷售率約 38.69%，主要因素在新北市建案讓利的情況最為普遍所致。

住展統計，去年新北市銷售率最高的前五個行政區分別是三重、三峽、板橋、蘆洲、新莊，銷售率都超過 45%。三重、板橋、蘆洲與新莊，主要還是拜讓利所賜，加快新建案銷售腳步；三峽去年僅釋出 100 多戶，靠在地客需求穩定銷售。另，淡水去年市況雖表現優異，但賣得最好的幾乎都是降價的舊建案，而舊建案未納入統計，所以未能擠進前 5 名。

據統計，去年新屋銷售率奪得北台灣第 1 名的宜蘭地區，共釋出 1582 戶，累計售出 622 戶，平均銷售率約 39.32％。雖然宜蘭是北台灣去年銷售率最好的縣市，但市況差異相當極端，賣得好的建案大多是千萬元左右與千萬元以下的透天厝、公寓型產品；由於這類產品主要賣給當地客，而宜蘭本地自住需求穩定，所以建案往往能順利賣掉。但以訴求台北客的溫泉住宅、或高單價大樓，銷售狀況並不如預期。