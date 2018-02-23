外資拉權值拚摩台期結算 權值股賣壓減輕 三大法人合買34億元

台股今 (23) 日隨著美股回穩，終場上漲 132.17 點，以 10749.55 點作收。三大法人則是僅自營商賣超，外資及陸資買超 21.24 億元，外資自營商賣超 0.35 億元，投信買超 7.23 億元，自營商自行賣超 0.2 億元，自營商避險買超 5.97 億元，合計三大法人共買超 34.23 億元。其中權值股賣壓明顯減少，台積電、大立光同獲外資加碼，另外傳產與金融也都見到外資買盤。

期貨部分，三大法人也是自營商偏空，外資加碼多單 5100 口，淨部位多單回升到 47984 口；投信回補空單 1433 口，淨部位空單來到 33173 口；自營商則是加碼空單 501 口，淨部位空單來到 3891 口，合計三大法人加碼多單 6032 口，淨部位多單為 10920 口。

外資今天對於權值股賣壓明顯減輕，其中台積電及大立光同獲外資加碼，不僅電子權值股，外資買盤也擴大到傳產及金融族群，包括鋼鐵的中鴻、中鋼，塑化股的中石化，橡膠股的正新，紡纖股的遠東新等，都見到外資加碼。

金融股部分，外資賣壓同樣縮小，包括金控雙雄的富邦金及國泰金重獲外資加碼，開發金、合庫金、中信金、兆豐金、國票金等也是見到外資買超。

不過今天尾盤急殺的強勢股世紀鋼，外資則大砍 1109 張，下周是否續殺，值得觀察。

ETF 部分，外資則是中止連續 9 天賣超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資則是又轉為買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 3 天賣超，且賣超張數達 2.5 萬張，也是近 1 個半月來新高。

外資集中市場買超第 1 名為聯電，買超張數 12500 張，第 2 名台積電，買超 7799 張，第 3 名開發金，買超 7602 張，第 4 名南亞科，買超 7225 張，第 5 名頎邦，買超 5871 張，第 6 名中鴻，買超 4782 張。7 到 10 名依序為，富邦金，買超 3574 張；瑞儀，買超 3327 張；中鋼，買超 3274 張；永豐金，買超 3189 張。

外資集中市場賣超第 1 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 25019 張，第 2 名新光金，賣超張數 12695 張，第 3 名群創，賣超 12282 張，第 4 名華邦電，賣超 10867 張，第 5 名富邦 VIX，賣超 8579 張；7 到 10 名分別為友達，賣超 8237 張；長榮，賣超 5550 張；緯創，賣超 5007 張；欣興，賣超 4916 張。

法人表示，外資今日又重新轉為買超，主要關鍵還是因為美股回穩，值得注意的是，外資對於權值股賣壓似乎有減緩跡象，儘管鴻海仍遭賣超，但是張數已縮小到 1400 多張，台積電更是獲近 7800 張的買超，股王大立光也同獲買超，由於摩台期下周一將結算，不排除外資是提前拉高結算，就看下周的結算表現。