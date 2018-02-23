衛生紙喊漲！永豐餘、正隆3月起調漲家紙1-2成

國際漿價漲不停，一年以來漲幅超過 5 成，衛生紙價格也因成本飆高支撐不住而喊漲，永豐餘 (1907-TW)、正隆 (1904-TW) 今(23) 日雙雙表示，旗下家紙產品將依品項不同調漲出廠價，平均漲幅約 1-2 成，不過實際價格仍將尊重賣場定價機制。

生產舒潔、可麗舒、可立雅的家用紙品龍頭美國金百利克拉克在台分公司，今天宣布將自 3 月起調漲旗下衛生紙和面紙產品價格。國內生產衛生紙的兩大紙廠永豐餘、正隆也跟進將於 3 月調漲旗下家紙出廠價。

永豐餘表示，從 2016 年中起至今，佔衛生紙成本比重最大的紙漿漲幅超過 5 成，而且紙漿價格還在持續上漲中；加上運費在過去一年多來增加大約 3 成，包材成本增加超過 25～35%，因此決議調整衛生紙售價。

永豐餘旗下家紙系列包括五月花、柔情、得意等 3 品牌，永豐餘表示，衛生紙成本持續上漲，此次調整售價是適度的反映各項成本漲價的情形。

永豐餘表示，該公司約有 15 項品項要調漲，但是各品項漲幅不一，平均調漲幅度約 2 成，預計 3 月起調整賣場進價，但實際售價仍尊重各賣場訂價機制。

正隆則在去年底時已規畫討論漲價，今年 1 月起陸續跟賣場做溝通，希望賣場進價可以調漲逾 1 成，不過，實際售價也是會尊重賣場的訂價機制。

正隆旗下家紙系列包括春風、情人、蒲公英、雪柔等 4 個品牌，產品包括衛生紙、面紙、廚房紙巾等，其中使用原生紙漿的春風、情人、雪柔 3 個品牌產品漲幅將較大，使用再生紙漿的蒲公英品牌漲幅相對較小。