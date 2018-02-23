【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際股市連袂反彈 台股收復季線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 158 點至 10782 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 12.55 點，電子期逆價差縮至 - 0.78 點，金融期逆價差縮至 - 1.58 點。現貨部分，三大法人買超 33.89 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5999 口至 10920 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5091 口至 47984 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3321 口至 12663 口。

週四美國股市走勢分歧，但亞股普遍開高，加權指數早盤跳高越過半年線，且美股電子盤早盤持續開高走高，韓港台股盤中均大漲超過 1%，外資回補買盤推升權值股全面走揚，電子金融傳產同步走高，電子三王與壽險雙雄，搭配台塑四寶與鋼鐵造紙等傳產族群點燃多方士氣，尾盤大單敲進拉升指數，終場加權指數大漲 132.17 點至 10794.55 點，成交量能 1238 億，較前一日縮減 44.08 億。技術面來看，週五日 K 中紅開始回補 2/6 空方缺口，且指數順利站上季線反壓，反彈結構持續增強，加上國際股市連袂反彈，短線指數有望持續往月線邁進，但量能並未明顯補量仍是多方隱憂。

選擇權分析



月選擇權未平倉量部分，買權 OI 最大量由 11000 上移至 11300 點，賣權 OI 最大量集中在 10400 點；週選擇權 OI 最大量壓力區持平 10900，支撐區則由 10350 上移至 10700。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 升至 1.42，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 16.27% 降至 14.77%，賣權平均隱含波動率由 20.65% 降至 19.12%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示市場悲觀情緒降溫。

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