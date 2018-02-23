報復美國貿易制裁 習大大握的這張王牌是川普的票倉

美國最近頻頻對中國出口美國的產品祭出「雙反」調查和制裁，令美國大豆生產商憂心忡忡，因為中國是美國大豆的世界最大買家。他們擔心，如果川普總統持續加大世界最大 2 個經濟體之間的貿易緊張，他們會成為中國對準的目標。

據美國農業部數字，2016 年中國從美國進口大豆 140 億美元。美國有線電視新聞網 (CNN)21 日引述美國大豆出口協會北亞區主任保羅 ‧ 伯克說：「貿易緊張加劇，大豆很可能成為中方報復的靶子。」這是美國大豆行業擔心的一個大問題。該行業支持了美國無數就業，其中許多是在 2016 年選舉中投票給川普的州。

環球網報導，今年 1 月，川普對太陽能板加徵關稅的舉動觸怒了北京。他到 4 月份必須決定是否接受商務部長威爾伯 ‧ 羅斯 (Wilbur Ross) 的建議，採取措施限制鋼鐵和鋁進口。中國商務部則揚言，如果川普對這些金屬的最終決定「影響中國的利益，我們將採取必要措施捍衛中國的權益」。

保羅 ‧ 伯克因工作關係經常與中國官員接觸。他表示，北京擁有多種手段對美國大豆施壓。比如限制進入中國的龐大市場。2 月稍早，北京表示正調查美國是否向中國市場傾銷另一種農產品 -- 高粱。中國會採取的另一種辦法是把大豆貿易轉向其他主要生產國如巴西。不管如何，最終的結果都會損害美國農民和其他收入依賴大豆的企業。

大豆可能成為打擊目標還有另一個原因，那就是美國有 8 個出口大州 2016 年投票支持川普。美思明智集團北京辦事處主管蘭德爾 ‧ 菲力浦斯表示，中方官員「非常清楚美國的政治施壓點，不論是在國會還是在州議會，毫無疑問在白宮也是如此」。他說：「多年來，他們表現出能夠集合企業，特別是美國的大企業反向施壓，讓美中政策更加平穩。」

儘管中國政府手握眾多工具報復美國關稅措施，但專家們指出中國也會損失很多。中國美國商會主席威廉 ‧ 紮裡特 (William Zarit) 說：「顯然，無人想要一場貿易戰。」

伯克也表示，與中國的貿易使美國農村成為一個生活的好地方。希望這一切不會被改變。