稱2018加密貨幣超旺 業者：比特幣漲幅上看150%

比特幣支付公司 Ten-X 創辦人 Julian Hosp 撰文指出，2018 將是加密貨幣「史上最好的 1 年」，預估比特幣市值占比，會進一步攀升，價格漲幅上看 150%。

財經媒體 CNBC 週五 (23 日) 刊出 Hosp 的文章，他在文中列舉多項看好加密貨幣的理由。

Hosp 表示，在缺乏適當分析的情況下，許多投資人承擔了不必要的風險，「他們要嘛投太多，要嘛投太少。」

目前比特幣的市值占比，約 40%；Hosp 宣稱，2018 年比特幣市值占比，可望成長至 75%；價格方面，則有 150% 的上漲空間。

Hosp 認為，在加密貨幣中，比特幣仍具有「統治地位」，擁有最高市值占比及最多用戶，儘管如此，它依然面對著擴大應用範圍的挑戰。

Hosp 稱，「閃電網路」(Lightning Network) 有助提升比特幣交易速度，「未來幾個月，我們會看到交易量急劇增加。」

2017 年底，Hosp 預言比特幣將跌至 5,000 美元；但 Hosp 樂觀認為，在「閃電網路」加持下，比特幣有機會漲至 6 萬美元。

對於日益趨嚴的管制，Hosp 並未抱持反對態度；他強調，「法規會傷害市場」，是相當短視的看法，長遠來看，完善的法規，不僅讓加密貨幣相關業者，有規則可循，也讓投資人更有信心。

他舉例，日本監管比特幣之初，加密貨幣應聲下跌，但最終仍上漲，澳洲也有類似情形。

新創公司總有失敗風險，但 Hosp 認為，成功案例 (例如：Facebook 和 Airbnb) 將掩蓋失敗案例，這個邏輯套用到加密貨幣領域，一樣說得通。

Hosp 指出，加密貨幣市場的上行潛力，是目前的 7 至 8 倍，其成長並非基於炒作，而是建立在堅實基礎上。