從9千7百以下掙扎回升 比特幣重返1萬美元

自低點大幅反彈後，比特幣價格開始滑落，週五 (23 日) 一度失守 9,700 美元關卡，之後又重新站上 1 萬美元，並持續震盪。

Bitfinex 交易所資料顯示，美東時間週五清晨 5 點 29 分，比特幣回升至 1 萬 0,074 美元。

其他加密貨幣，多呈現上漲，市值第 2 的以太幣 (ETH) 上漲 4.81%，至 954.61 美元。

瑞波幣 (ripple) 上漲 0.25%，至 0.94 美元；萊特幣 (Litecoin) 上漲 1.27%，至 206.21 美元。

台北時間週五晚間 7 點 45 分，比特幣上漲 0.12%，來到 1 萬 0,219 美元。

對政府監管的擔憂，讓比特幣價格走跌。先前比特幣雖從 2 月 6 日的兩個月低點 (6,000 美元) 回升，但 2018 迄今，仍下跌約 20%。

歐洲各國政府，陸續對加密貨幣祭出一系列監管措施，德國聯邦金融監管局 (BaFin) 表示，將對每件首次代幣發行(ICO)，執行逐一審查；英國財政部也對加密貨幣進行調查，藉以了解相關技術的可能風險。

歐洲監理機關 (ESAs) 日前示警，稱比特幣等加密貨幣，應被視為高風險資產，不宜投資。

ESAs 強調，加密貨幣的波動性，已顯示出「泡沫化的明顯跡象」。

經濟學家 Nouriel Roubini 直言，比特幣可謂「泡沫之母」，之前加密貨幣價格狂瀉，是「崩潰的開始」；他甚至預言，比特幣價格將跌至 0。