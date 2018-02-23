買股買債都不安心？花旗：那就買進大宗商品準備收割

花旗銀行（Citi Bank）發布報告指出，目前全球經濟同步成長、美元疲軟、通膨上升，有利商品市場的表現，尤其股票、債券價格已高，商品是一個很好的投資選擇，並調高工業金屬、貴金屬及大宗商品的目標價。

繼麥格理本周高唱「現在是買進商品的時候」的論調後，花旗也認為，商品現在看來是一個很好的選擇，而且將處於表現出色的時期。

工業金屬

花旗預估 2018 年上半年全球總體經濟環境仍有利於金屬價格表現，建議投資人應轉向工業金屬，而過去 5 年全球金屬和礦業投資崩潰，反而是支撐 2018 年金屬價格的關鍵因素。

過去 5 年全球礦業資本支出下滑 60-70%。

花旗並提高未來 3 個月鋅和銅的目標價，分別提高到每噸 4000 美元和 7500 美元，而鎳和鋁的價格則維持不變。

貴金屬

花旗看好黃金的前景，在通膨及投資組合對沖需求上升、美元走軟，及中國消費回升，都對金價形成支撐。此外，並預期今年以來美債殖利率的大幅波動可能回落，對金價的不利因素應該也會減弱。

因此，對金價未來 6-10 個月的目標價為每盎司 1385 美元，2018 年均價則為 1355 美元。

大宗商品

花旗短期內看好鐵礦石，在鋼材需求改善下，中國春節和煉鋼廠重新儲備優質鐵礦石，預估今年 2 月底或 3 月初的鐵礦石價格將達到每噸 80 美元。”

花旗預期大宗商品價格將比原先預期的更加堅挺，過去幾年投資資本支出的缺乏，導致中國國內和海運市場的備用煉焦煤產能不足，因此小幅上調每噸焦煤目標價 10 美元。