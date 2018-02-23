歐洲火藥桶恐將引爆？瑞穗：投資人可以用這幾招來避險

3 月 4 日的義大利大選即將到來，瑞穗銀行（Mizuho International Plc）認為投資人可能對義大利大選的尾部風險有些自滿，建議在可能動盪的市場中，應提前做好投資避險。

瑞穗銀行建議，最好的方法是押注義大利和法國 10 年期國債之間的價差擴大；其次，也可以選擇做空歐元兌美元、做多德國掉期利差，以及做空義大利股市。

總體來看，在義大利大選前，雖有跡象顯示大選的緊張情勢，但投資人對此似乎不太警覺到風險。

瑞穗歐洲、中東及非洲 (EMEA) 利率策略主管 Peter Chatwell 表示，這種良性​​的觀點似乎已經強烈在市場上反映，但仍存在不對稱風險。

也就是說，此次義大利大選結果若產生懸峙國會（Hung Parliament），或有意脫歐的政黨掌控局勢，那麼將會加劇投資市場的波動。

事實上，根據最新的民調顯示，義大利大選將會產生懸峙議會的可能性大增。

義大利 10 年期債券殖利率週四報收 2.07％，今年以來已上漲 5 個基點。

瑞穗表示，該行利用比率價差策略 (Ratio Spread)，目標是法國 2027 年 10 月到期債券殖利率與義大利 2028 年 9 月到期債券殖利率的差值從 88 個基點擴大至 100 個基點。

Chatwell 表示，若使用做空歐元兌美元作為因應義大利大選尾部風險的避險工具，建議投資人應將目標價下看到 1.18。

瑞穗建議因應義大利大選避險策略，做空歐元兌美元並下看到 1.18。（來源：Bloomberg）.

此外，瑞士信貸日前也發出警告，目前債券殖利率顯示，市場認為義大利大選是一種孤立的風險，而非歐洲風險，可能低估了義大利選舉結果的風險。