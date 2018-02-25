哪位美國總統最健康？川普的排名竟然是…

據消費者健康網站刊登的報告指出，美國總統川普 (Donald Trump) 每天要喝一打健怡可樂，還辯稱鍛煉可能讓你死得更快。不過早在他之前，橢圓形辦公室的主人們就以古怪的健康行為出名。

根據對 27 名歷史學者和醫生的訪談內容，報告披露，威廉 ‧ 塔夫脫 (William Taft) 總統早餐要吞下 12 盎司 (約合 340 克) 牛排；羅奈爾得 ‧ 雷根 (Ronald Reagan) 總統曾嘗試用軟糖豆戒煙；格羅弗 ‧ 克利夫蘭 (Stephen Cleveland) 總統則想方設法躲避鍛煉。他的綽號是「特大號叔叔」。

美國 5 位前總統 (左至右)：吉米卡特、老布希、小布希、歐巴馬、柯林頓。(圖：AFP)

參考消息網援引美國《沃克斯》雜誌網站報導稱，這份報告讀起來也像是一部美國疾病趨勢史。雖然能獲得世界上最好的醫療保健，但總統們常常死於他們那個時代的災禍。喬治 ‧ 華盛頓 (George Washington)，死於肺炎，詹姆斯 ‧ 門羅 (James Monroe) 死於肺結核，詹姆斯 ‧ 波爾克 (James Polk) 死於霍亂，這些傳染性疾病在今天的美國很少致命。

反倒是，現代總統死於常與衰老有關的慢性病，林登 ‧ 詹森 (Lyndon Johnson) 死於心臟衰竭，理查 ‧ 尼克森 (Richard Nixon) 死於中風，雷根死於阿茲海默症 (或稱老年癡呆症)。

把美國總統們的病史、飲食、鍛煉、抽煙喝酒和睡眠習慣等情況劃分為 5 個等級，以百分制對總統的健康狀況進行排名，從最健康到最不健康。歐巴馬 (Barack Obama) 排名第 2，川普排名第 26。

歐巴遵循非常健康的飲食和鍛煉習慣，這使他比同齡人健康得多。 (圖：AFP)

排名第 1 的是在 1877 年至 1881 年任總統的拉塞福 ‧ 海斯 (Rutherford Hayes)。海斯的生活習慣非常健康，在他擔任總統的那個時期，抽煙、喝酒甚至說髒話都是違法的。報告說：「大多數其他總統都患有多種嚴重疾病，但海斯記錄在案的健康問題只有造成他死亡的心臟病發作和接觸過一次毒葛 (poison ivy) 。」

和海斯一樣，排名第 2 的歐巴馬總統健康狀況也非常好。報告指出，歐巴馬除了小時候得過麻疹和因為被帶刺鐵絲網刮到、胳膊上縫了 20 針外，迄今沒有遭遇任何嚴重的健康危機。雖然他時不時地抽煙，但他遵循非常健康的飲食和鍛煉習慣。這使他比同齡人健康得多。

川普排名第 26，排在亞伯拉罕 ‧ 林肯 (Abraham Lincoln) 和老布希 (George H.W. Bush)、小布希 (George W. Bush) 總統之後，主要是因為他處在肥胖的邊緣，而且膽固醇和血壓高。

川普處在肥胖的邊緣，而且膽固醇和血壓高。(圖：AFP)

排在最後的是克利夫蘭總統 (Stephen Cleveland)。他出現過的健康問題包括肥胖症、腿部撕裂、傷寒、頜面部癌、聽力損失、腎炎、痛風和心臟病發作。報告說：「他是個酒鬼、老煙槍和暴食者。他很可能罹患睡眠呼吸暫停綜合征，從而影響他的睡眠，他自己也承認『討厭鍛煉』。」

當然，這個排名是根據公開信息作出的，總統們以隱瞞詳細健康情況而出名。曾研究總統候選人健康史的芒特西奈醫學院助理教授雅各 ‧ 阿佩爾表示，幾乎所有現代總統在任時的健康得分都會高一些，從體檢報告上看也要比實際情況健康。

報告還指出一些總統的生活習慣，例如：羅斯福 (Franklin Roosevelt) 總統雖然罹患小兒麻痹症，但他每週游泳 3 次；約翰 ‧ 甘迺迪總統 (John Kennedy) 吃安眠藥，而且喜歡在白天打個盹；林肯總統是全國摔跤名人堂的明星成員，據信他在大約 300 場比賽中只輸過一場；雷根總統曾為戒煙猛嚼軟糖豆；喀爾文 ‧ 柯立芝 (Calvin Coolidge) 總統挑食，主要吃烤牛肉、佛蒙特州泡菜和玉米鬆餅。