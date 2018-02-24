第53封《巴菲特致股東信》，要點全在這裡

今晚，「股神」巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）發表一年一度的致股東信。這封致股東信的受眾遠遠超過該公司的投資者群體，世界各地的投資者希望從信件中了解這位傳奇投資者的投資心態，以此作為對未來經濟和市場的預測。

今年即將年滿 88 歲的股神巴菲特，正逐步退出公司日常業務，市場對誰是「股神」接班人的討論也逐漸增多。也許一年一度全球投資者必讀的第 53 封《巴菲特致股東信》，除了談論波克夏海瑟威的營運狀況和巴菲特對金融市場的看法，也會對「身後事」有所安排？

2017 年的《巴菲致股東信》全文翻譯。

去年第四季和 2017 全年業績

2017 年凈值增長 653 億美元，也令 A 類股和 B 類股的票面價值增長了 23%。在巴菲特入主波克夏的 53 年間，每股票面價值從 19 美元漲至 21.1750 萬美元（A 類股），年均複合增長率位 19.1%。

2017 年的不尋常之處在於，大部分凈值增長不是來自於波克夏本身。只有 360 億美元來自公司營運，剩下的 290 億美元增長主要來自去年 12 月落地的稅改法案。

波克夏去年第四財季凈收益 325.5 億美元，營運 EPS 為盈利 3338 美元，高於市場預期的盈利 2617 美元，保險浮存金 1140 億美元。

2017 年底，波克夏所持現金和美債為 1160 億美元，比去年 9 月 30 日高出 70 億美元，可見現金增長的速度在放緩，但仍是 2006 年底的兩倍多。。

但去年由於美國夏末多次大型颶風影響，波克夏 2017 年的保險承保業務稅前虧損 32 億美元。《信》中表示，公司的目標是，大幅提高非保險類業務收入，將需要實施一筆、甚至更多的巨額收購。高評級債券往往推高投資組合的風險。

巴菲特的接班人是誰？

今年 1 月，巴菲特提拔了兩名高管——格雷格 • 阿貝爾（Greg Abel）和阿吉特 • 吉恩（Ajit Jain)——擔任波克夏董事會成員。

《見聞主編精選》曾提及，阿貝爾被任命為波克夏海瑟威公司非保險業務的副董事長，吉恩則擔任保險業務的副董事長，兩人在公司中的位置也與 94 歲的「老大哥」芒格平齊。巴菲特稱這次任命是「邁向繼任的一部分」，也為接班人的人選提供了線索。

在 2018 年發布的《致股東信》中，只在結尾的最後三段提到了這兩個人的名字。原文稱：「我把最精華的部分留在最後壓軸出場。很幸運，波克夏迎來新的副董事長 Ajit Jain 和 Greg Abel，他們都是公司老將，身上都流淌着波克夏的血液。每個人的性格都符合他們的才幹，這說明了一切。」

《信》最後說，歡迎大家到場參加 5 月 5 日在奧馬哈舉辦的波克夏股東大會。此前曾有分析稱，新任兩位副董事長也會到場參與股東的問答環節。值得一提的是，2018 年股東大會的採訪和會議都將實時翻譯成簡體中文。

『新聞來源／華爾街見聞』