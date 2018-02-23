張華峰：對同股不同權公司不宜過度規管

港交所即將公佈同股不同權細節諮詢，立法會(金融服務界)議員張華峰認為，諮詢文件的建議，不宜過度規管同股不同權公司，以免失去了鼓勵有頭腦的科技專業人士創新發展。

他認為有關監管工作，應由監管機構負責，並向小投資者教育，加強其對新經濟公司風險的認識。在保障投資者方面，他認為現時提出給予新經濟公司創辦人，一股十票為上限，不宜再放寬；同權不同股股份不宜再增發；若持有同股不同權創辦人離開，特殊股份要變回普通股；增加1、2名獨立董事等；這些措施已足夠保障小股東。

至於公司在分拆新經濟公司上市場，是否也可以擁有同股不同權的特權？他認為沒有必要，因為這些公司一般已發展成熟，及具有相當規模，並以集體領導為主，若給予這些企業特殊股份，與當初原意，鼓勵有為年青人，不受股權、資金限制創業，有所違背。

對於史美倫很大機會出任新一屆港交所主席職位，他關注史美倫對大型機構投資者，以至拓展國際市場上更熱心，對本地中小券商較為忽略。史美倫曾建議，將新股予本地散戶的分配回撥機制，由50%降至30%，這點他並不認同。

文：周燕芬

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