日本壽險投資長：金髮女孩經濟將結束 日股可逢高賣出

日股過去 1 年多來表現強勁，也已從 2 月低點收回部份失地，不過有分析師認為，如果日股繼續走高，應該是選擇獲利了結的時刻。

據《路透》報導，日本生命保險投資長 (CIO) 大関洋 (Hiroshi Ozeki) 表示，他們會在日股進一步上漲時賣出日股，主要是「金髮女孩經濟」預期心理下的漲勢，已接近尾聲。

大関指出，市場對「金髮女孩經濟」的預期，是基於 3 個前提：經濟溫和成長、通膨溫和上升、以及資產價格溫和走高。「這 3 者只要有一個消失，市場必將修正。」

大関表示，自 2012 年安倍經濟學開始，他們的立場一直就是「逢低承接」。但隨著日股來到高點，公司已不願加碼。接下來，將見到「金髮女孩經濟」結束，這會是大跌的開始。

這家壽險公司總資產規模達 67.4 兆日元，他們對美元兌日元的走勢，則認為美元還會下挫。但跌至 105 下方時，公司打算進場買進美元，主因是這個價位已接近公允價格。

美元兌日元上周跌至 15 個月以來低點，報 105.545 日元，相較去年年底為 112.71 兌 1 美元。

大関補充，目前並不預計市場出現崩跌，不過，一旦全球 3 大央行－美國聯準會、歐洲央行與日本央行都開始縮表時，市場將面臨真正的考驗。