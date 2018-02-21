不是開玩笑 分析師建議從「眉毛」粗細 觀察日股走勢

鉅亨網編譯黃意文 2018年2月21號15點52分

日股最近的走勢可能帶給投資者許多困惑，而日本最大的化妝品品牌資生堂，以及東京 SBI 證券公司分析師，或許可從「眉毛」的粗細，來預測經濟的走勢，投資者對眉毛粗細的喜好變化，部份反映在對於股票市場的投資選擇。

日本最大的化妝品公司資生堂 (4911-JP) 指出，在 1980 年代後期，日本面臨泡沫經濟時，濃厚的眉毛漸漸變得流行。而在經濟放緩的時候，細薄的眉毛是流行趨勢，此現象展現於 1970 年代的石油危機和 1990 年代後期開始的經濟停滯時期。日股的基准在 1989 年 12 月達到歷史新高，自 1991 年底以來，日股一直維持在低於巔峰值 50% 左右。

日本眉毛的粗細與日經 225 指數走勢

所以日本人民的眉毛形狀，可以告訴投資者是甚麼?

資生堂美容創意中心的髮型設計師和化妝師 Setsuko Suzuki，為參與研究趨勢其中一員，他表示，自 2013 年以來開始流行的濃厚眉毛，近來正逐漸失寵。

而東京 SBI 證券公司的資深市場顧問 Kyouko Amemiya，他已觀察日股約 30 年，他認為分析眉毛粗細不是一個笑話，Amemiya 說：「眉毛的趨勢週期以及裙襬的高底，與經濟周期的漲跌相似，你不應該低估這些事情，歷史總是在重演。」

Dalton Capital 駐東京的基金經理 Fumio Matsumoto 表示，對金融市場而言，最新趨勢是美債殖利率攀升和波動性提升，他說：「由於美債殖利率上升，長期受低波動率和低利率支撐的股市，正面臨一個關鍵的轉折點，粗厚的眉毛流行結束，可能表明投資者的選股偏好會改變。」