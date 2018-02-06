〈黑色星期一〉不是熊！分析師喊：日股是正常健康的修正

《彭博社》報導，日股連續兩日下跌，日經 225 指數週一下跌 2.6%，週二續挫，早盤重跌近 5%。但儘管投資者對股市態度變得謹慎，週一接受採訪的所有分析師幾乎都對日本牛市前景抱持樂觀。

美國公債殖利率上 4 年高點，縮減美股和美債利差，加上 Fed 可能加速緊縮，讓市場更加焦躁不安，刺激美股繼上週大跌後，週一更是重挫，就連即將卸任的 Fed 主席葉倫也在週日說到，美股價格高了。但這些理由卻不能套在日股上，日本央行長黑田東彥週一強調，目前央行 QE 做法沒有任何改變。

監管資金規模 1200 億美元的 Nader Naeimi 已至少將 30% 資產轉現金，現在打算看多日元作為亞股下跌的對沖。Pictet 資產管理公司的經理人 Hiroshi Matsumoto 上週也已增加現金持有量。

AMP Capital Investors Ltd 的 Nader Naeimi 表示，「因為市場情緒而帶動的修正幅度可能會很深邃而且很痛苦，但是我仍對日股很有信心。」

里昂證券（CLSA Ltd.）駐東京的策略師 Nicholas Smith 同意上述說法，認為不用擔心日股，企業獲利仍在上升，日經 225 企業中近 7 成本季財報優於分析師預期，且 10 年期日本公債殖利率低於 0.1%，事實上，日經 225 獲利和 10 年期日本公債殖利率之間的差距可說是 10 年來最寬的。

「如果從盈利收益減債券收益的角度來考慮，那麼日股絕對還很便宜。最大的擔憂是，日股跟美股的連動性很高。」

監管資金規模 180 億美元的 Pictet 資產管理公司的經理人 Hiroshi Matsumoto 認為，這波賣壓不是壞事。他指出，在去年日經 225 漲了 19%，且一月時突破 24000 點，創 1991 年來頭一回，甚至有分析師喊出日經 225 指數目標 34500，「市場之前過度樂觀了。」

「這次是健康的修正，如果日經 225 自一月的高點下降 10% 之多也不意外，之後會再回升。」他將現金持有量自 2% 提高到 5%。

Naeimi 預期 9 月還有一波賣壓，而這與北韓相關。他稱他之前現金持有量 30%，但今天稍微調高了比例，但他的投資組合仍偏向防禦，他會買進日元做新興市場下跌的對沖。

他對於週一股市大跌的反應與其他分析師相同，他不在意的說「市場基本面還很好，日本現在處於非常好的狀態。」他認為日股與疲弱日元將打破多年來的關聯性，日股將會因為日元上漲而上漲。