「曾經，我也有嚴重社交恐懼...」研究 8 年人類行為，我得出人際關係最重要的兩個道理

文 / 《經理人月刊》葉冠玟

「一到人多的地方，我就渾身不自在」「只要發現有人在看我，我就很容易臉紅、突然結巴……」對於與人往來感到焦慮的人，往往會有上述這些煩惱，甚至因為對社交的恐懼，導致從小到大，人際關係一直都沒辦法改善。

「其實，我也曾是個社交恐懼症患者。」現為《財星》500 大企業人際智商教練的凡妮莎 ‧ 范 ‧ 愛德華茲（Vanessa Van Edwards）大方表示，自己的學生時期曾發生走進校門後、一準備開始和同學互動，蕁麻疹就會發作，因此只能穿長袖、長褲遮掩紅腫發癢的皮膚，可想見交友狀況也是奇慘無比。

為了改善自己的社交恐懼症，凡妮莎大量閱讀探討人類行為的書籍，包含心理學教科書、社會學研究著作，並進行無數次的研究實驗，希望可以設計出可靠又可行的社交祕技，提供給所有在人際相處上遇到困難的人參考。過去 8 年來所累積的研究結果，凡妮莎已透過工作坊及線上課程，傳授給了數百萬名學生。

「事實證明，人類行為背後都有一套潛藏的規則。只要用對方法，就算天生缺乏人際技能，也能透過後天努力習得。」在近期發表的新書《跟任何人都能愉快相處的科學》中，凡妮莎提出了 2 個建議：

1. 不要為了迎合他人，而「假裝」自己

凡妮莎曾在一次調查中，向上千位讀者詢問：別人的哪種習慣最讓你覺得惱火？

A. 話太多

B. 太安靜

C. 表裡不一

D. 愛炫耀

最終高票勝出的選項是「C. 表裡不一」，以 63% 的得票率，遠超過第二名「D. 愛炫耀」，得票率僅有 22%。對此，凡妮莎解釋，比起愛炫耀、顧人怨的類型，「假裝」出和自己本性不符的樣子，像是明明不開心，卻總是勉強擠出笑容；明明話很少，卻總是試圖高談闊論的人，其實更讓人討厭。「刻意假裝，不只要付出更多精力，還會遭致反感，讓人覺得你表裡不一。」

此外，「『來者不拒』是我聽過最糟糕的忠告，」凡妮莎強調，那些鼓勵大家盡可能多參與交流活動、研討會、與陌生人喝咖啡等等，不能錯過每次交談機會的說法，研究表示，這根本是胡扯一通，只會更加提升造成你表裡不一的程度。「你『可以』和任何人融洽相處，但沒有必要和所有人融洽相處。畢竟，你的目標不是吸引所有人，而是吸引你的目標對象。」

就像沒有人會預期一名運動員可以做好球隊上的任何位置，你也不需要要求自己扮演好每一種社交角色。「社交作戰策略的重點不只在於制定策略，也在於善用你的社交長處，站穩你適合的位置。」

舉例來說，如果你在與人一對一的交流中有較好的表現，就不需要成天帶著一堆名片，走訪公開場合、參加餐敘，學習「如何炒熱氣氛，以爭取生意機會」，而是應該聚焦在小會議室、咖啡廳甚至即時通訊軟體等等「你能活躍其中的地點」，找出你最不會感到焦慮害怕的方式，與人展開對談。

2. 光說謝謝還不夠，要能找出適合對方的表達方式

婚姻與家庭治療師蓋瑞 ‧ 查普曼（Gary Chapman）與保羅 ‧ 懷特（Paul White），曾針對職場關係進行研究，發覺在職場上，「缺乏賞識」是個極為關鍵、卻經常被忽略的現象，也是人與人的關係會出問題的重要原因之一。

光是去年，就有 65% 的美國人表示自己在職場上未受賞識。你不妨想想看，上一次獲得主管稱許自己所付出的努力是什麼時候？當時主管又是如何表達的？

在同一份調查中顯示，88% 的主管都以為員工離職是為了「錢」。諷刺的是，只有 12% 的員工離職是因為財務考量，剩下的 88% 都是因為「工作滿意度」不佳，而賞識，絕對是影響滿意度的其中一個要素。

凡妮莎指出，對於擔負艱難任務的員工、忙著收爛攤子卻沒有獲得感謝的同事，以及總是覺得自己付出沒得到回報的工作者，都會產生不受賞識的感覺，逐漸消磨掉他們的熱情。

這也是為什麼，當你想要改善人際關係和職場現狀時，必須學會「賞識的語言」的原因。簡單來說，透過表達你對他人的賞識，就有機會維繫住雙方的良好關係互動。但凡妮莎提醒，「光說謝謝是完全不夠用的，因為每個人表達與感受賞識的方式都不一樣。」

舉例來說，面對喜歡走到座位旁找人聊天的同事，或許適合透過相約對方共進午餐，定期關心對方近況來相處；與喜歡寫小紙條、發訊息的人互動，可能更適合藉由 email、LINE 或是小卡片，用文字來互動；會在你生日時送給你親自做的蛋糕，而不是現成商品的人，當你要反過來表達祝福、支持或讚賞時，就需要考慮到自己的「服務舉動」是否夠有誠意，像是為他規劃派對、幫他完成一項任務等等。凡妮莎表示，「想知道別人喜歡被如何對待，最簡單的方法，其實就是觀察他們怎麼對待他們喜歡的人。」

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2018 年 2 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2018 年 2 月

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