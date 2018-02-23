宏利：A股基本面仍佳 本益比有甜頭可嚐

宏利資產管理發表報告，2 月以來港股及 A 股大幅震盪，讓投資人忐忑不安，但陸、港股基本面仍然穩健。

從經濟角度來看，中國景氣穩健擴張，未出現轉弱跡象，且截至 1 月為止，外匯存底達 3.16 兆美元，連續 12 個月上升；市場角度來看，企業盈利預測持續上調，且本益比仍較已開發市場股市具吸引力。

報告指出，港股及 A 股獲得大量內地資金流入力挺，兩地股市更是財富管理和海外機構增加配置的受惠者。另一方面，企業持續向上修盈利預測，其中，MSCI 中國指數最新的 2018 年每股盈利預期增長更達到 21.6%，換算本益比約 14 倍，仍屬吸引的水平，且相對於已開發市場（例如美股本益比約 19 倍）較為合理。更重要的是，南下資金由年初至今不斷流入股市，持續為流動性帶來支持。

由於 A 股市場這波震盪並非大陸經濟惡化，而是受美國股市崩跌連動影響，但經過此波拉回，估值已回到合理區間，大型藍籌股與創業板的中小型股的估值均不貴，投資人若能耐心等待陸股進一步回檔再進場，將使投資勝率大幅提高。且 A 股將於今年 6 月納入 MSCI，代表表大陸資本市場對外開放和國際化更進一步，之後國際資金流入大陸管道更加多元化也更便捷，資金流入陸股將是大趨勢，雖目前搶反彈時機未到，但中長期仍然看好。

宏利認為，當市場氣氛轉佳後，投資者將重新聚焦中國經濟和企業的強勁基本因素，在目前較為波動的市況下，優質股的價格應獲得較佳支持，建議布局具結構性增長、投資者持量偏低，而且本益比合理的產業，例如個別消費相關企業。此外，通膨溫和成長正是消費升溫跡象，也可長線壓寶研發、消費升級和政策受惠概念股。