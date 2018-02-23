【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美股回神道瓊期貨站回 25000 點大關之下，使得台股再度反彈上漲，終場加權指數上漲 132.17 點，似乎出現止穩跡象，後續仍須關注美股是否能持續站穩五日均線，而外資在現貨部分買超 21.24 億，合計三大法人現貨淨買超 34.24 億。

《國際金融市場焦點分析》

週三 FOMC 公布利率決策會議紀錄，美國 10 年債殖利率一度攀升至四年高點，也造成美元走強同時美股回檔，週四隨著債券殖利率回落市場恢復平靜，美股指數反彈走高收復前一日跌幅，不過鄰近尾盤遭遇賣壓回吐部分漲幅，那斯達克指數則是翻黑收跌；匯市方面，日本投資人連續第二週賣出海外股票與債券，將資金. 回國內，日圓兌美元因此大幅走高。

《國際商品市場焦點分析》

週三美國 EIA 公布上週原油庫存意外減少 161.6 萬桶，遠優於分析師原先預期的增加 190 萬桶，同時美股反彈走高以及美元回落皆助長油價漲勢，WTI 在早盤回測 61 美元獲得支撐後，收盤大漲逼近 63 美元價位；受到 FOMC 會議記錄公布後美債殖利率攀升衝擊，金價在早盤也是呈現下跌，不過晚間美元自近期高點回落，金價也收斂跌幅翻紅收小漲。

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