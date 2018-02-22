我虧光了所有錢…波蘭央行找網紅拍加密貨幣「示警崩盤」影片

為了警告投資人，加密貨幣的潛在風險，波蘭央行 (NBP) 找來知名 Youtuber，拍攝「示警崩盤」影片，而這支影片的名稱，就叫「我虧光了所有錢」。

波蘭央行對 CNBC 表示，他們共花費約 2 萬 6,764 美元，與 Gamellon 網站 (YouTube 合作夥伴) 合作，邀請 Youtuber Marcin Dubiel 擔任「示警崩盤」影片主角。

Marcin Dubiel 的 YouTube 頻道，擁有近百萬名訂閱者，「我虧光了所有錢」(Stracilem Wszystkie Pieniadze) 影片自 2017 年 12 月發布迄今，累積觀看次數逾 53 萬。

Marcin Dubiel 在影片中飾演 1 名因購買山寨加密貨幣，導致悲慘下場的投資人。

NBP 發言人強調，NBP 不反對區塊鏈技術，但該技術在金融市場的應用，必須經過測試，並確保其安全性。

除 NBP 外，歐洲央行日前也對加密貨幣發表看法。ECB 執委會成員 Yves Mersch 表示，比特幣等加密貨幣的市場泡沫，正在消風，但 ECB 應持續關注，因為「就算早期市場領導者掛了，新一代仍可能存活。」

Mersch 指出，加密貨幣不是金錢，沒有未來性可言，「它們的市場占比低，與實體經濟的關聯，也十分有限。」

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 之前也提到，歐洲央行正在研究，加密貨幣是否會造成潛在的金融風險。