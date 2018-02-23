花旗：歷史若重演 美元指數恐暴跌至遠低於70水準

美元指數最近呈現反彈走勢，但市場看法依然非常悲觀，包括大摩、法興和麥格理等投行紛紛發出看空美元的言論，花旗更預言，若歷史重演，美元指數可能暴跌，最終會「遠低於 70 水準」！

〈花旗〉

FX168 財經網報導，花旗首席技術分析師 Tom Fitzpatrick 周四 (22 日) 表示，儘管美元最近一輪升勢持續時間少於此前一輪週期，但形態和時機都非常相似。他說：「事實上，上一次週期的低點到高點 (1993 年 9 月至 2001 年 7 月) 持續了 8 年 10 個月。」巧合的是，這一輪升勢從低點到高點持續的時間也正好是 8 年 10 個月。

美元指數走勢 (圖：花旗、FX168 財經網)

Fitzpatrick 指出，在 1985 年和 2001 年分別見頂之後，美元指數開始了 7 年的下跌，且低點較此前一個週期更低。若這一幕重演，則表明美元指數跌勢可能持續到 2024 年，最終可能遠低於 70。

他補充道，從近期來看，美元指數支撐位在 88.5-88.70 以及 84.75，若失守，則可能跌至 80。

假如 Fitzpatrick 的預言成真，美元指數真的崩跌至 70 下方，這對於黃金、白銀、原油以及其它大宗商品價格而言無疑將是重大利多消息。

〈麥格理〉

麥格理銀行認為，即便預期美債殖利率將繼續飆升，但美元的拋售才剛剛開始。隨著股市的上漲和全球經濟的回暖，麥格理建議購買大宗商品。

麥格理首席經濟學家 Ric Deverell 周四指出，儘管未來幾年債券價格可能會下跌，而股市看上去相當沉重，但大宗商品價格早已出現了回落，多數目前位於長期平均水準附近，投資人重新考慮大宗商品時機已到。

麥格理首席經濟學家 Ric Deverell 表示，投資人重新考慮大宗商品時機已到。 (圖：AFP)

Deverell 認為，隨著替代資產選項的減少和美元將進一步貶值的預期，全球經濟的強勁增長對大宗商品來說是一個明顯的利多因素。

他指出，與債券不同，強勁的全球經濟將有利於大宗商品，工業大宗商品仍能給工業週期帶來良好的槓桿作用。

倘若全球經濟繼續積蓄動能，將有助於提升產能利用率，並改善就業市場狀況，這可能導致通膨壓力加大。Deverell 認為，這種情況不僅對貴金屬有利，也利多整體大宗商品走勢。

〈法興〉

法國興業銀行也預計，美元將面臨更多回檔，該行最新的預期還包括歐元進一步升值 6%。

該行在周二 (20 日) 發表的報告指出，美國國債殖利率上升、股市上漲以及美元貶值，反映出全球經濟復甦更趨同步，而這正導致資金脫離美元，情況類似 2004-2007 年。

法興表示，未來一年內美元指數料觸及 85，較當前水準下滑 5%。歐元進一步升值 6%，這將令美元回到 2014 年時的水準。

〈大摩〉

摩根士丹利也大幅削減了對美元的年終預測，預計 2018 年下半年拋售將加速。

該行策略師 Hans Redeker 於周一 (19 日) 下調了他對美元兌幾個主要發達國家和新興市場貨幣的匯價預測。該行預計，歐元兌美元今年將升至 1.30。

Redeker 表示，美元長期空頭沒有什麼變化，認為一旦 2018 年第 2 季與歐洲政治和日本對抗日元走強的短暫耽擱過去後，美元的下行趨勢可能會加劇。

摩根士丹利下調美元預期的一個核心原因是，由於投資者對風險的興趣日益增強，全球對美元融資的需求正在下降。美元被視為一個避風港，在全球經濟增長強勁的時期，投資者通常會把資金投向他們認為能夠產生強勁回報的資本。