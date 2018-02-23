〈財報〉新版遭厭 Snap市值蒸發17億美元 CEO年薪竟比庫克還高

Snap 週四盤後公布上市以來頭一回 10-K 年度報告，該公司本週股價也將創 2017 年 11 月以來最糟糕的一週，單就週四跌幅就高達 6%，本週累計跌幅已達 16%，就連電視實境秀明星 Kylie Jenner 都發推特說，自從 Snapchat 改版後就再也不用了。

花旗本週稍早也主張 Snapchat 的改版令人反彈，因而調降該公司評價至賣出。

Snap CEO Evan Spiegel 最早去年 11 月 7 日宣布過重新改版的消息，原本他承諾公司會採取手段讓其 app 在使用上更便利，但在開年後推出卻飽受批評，甚至週三還要被迫回應一份「Change.org」的請願書，其標題為「移除新版 Snapchat」。

但今年迄今，Snap 股價仍有 18% 以上的漲幅。

以較為技術面來說， Miller Tabak 股市分析師 Matt Maley 表示，現在判定 Snap 股價走向還太早，他尤其觀測特定水位，根據他的說法，過去 17 美元是 Snap 股價的阻力，Snap 一度突破 17 美元，現在又重新測試 17 美元，倘若跌破這個「支撐點」，Snap 可能麻煩就大了。但他認為，多數放空 Snap 的投資者已回補空單，這可望支撐股價。Snap 週四下跌 1.13%，收 17.51 美元。

Evan Spiegel

週四公布的報告也凸顯出 Evan Spiegel 對公司高度掌控力，Spiegel 薪水 (扣除大筆的股票獎勵後) 雖僅只 1 美元，但他卻掌握了公司 48.4% 投票權。Spiegel IPO 後紅利價值 6.37 億美元，佔當時全體 IPO 已發行股票總數的 3%，這筆款項將分三年支付，隨著時間推移，他對公司股票的掌握力也越來越強。(按：蘋果庫克 2017 年的總薪酬約 1.02 億美元)

但根據獎酬方案，Spiegel 竟然沒有「持續服務要求」，但其他高層管理者 (至少一位) 就有 10 年以上既得期間的要求 (按：Vesting period，即必須滿足約定的既得條件才能受有股票給付)，而且就算 Spiegel 被終止契約也可以持續擁有公司的投票權。

Spiegel 對 Snap 還有一些奇怪的安排，例如一項安全細項花費高達 561892 美元，蘋果執行長庫克都望其項背，因為庫克 2017 年才花不到一半，僅 224216 美元。根據該公司文件，這是因為 Spiegel「過去曾遭受威脅，未來可能也會持續收到威脅。」

此外，Snap 公司支付 14241.63 美元給一家法律公司，Spiegel 的父親就是該法律公司的合夥人，部分法律費用與 Spiegel 的獎酬方案相關。Snap 的總法律顧問也是該公司先前的律師，且該報告指稱，Spiegel 的父親「個人不為 Snap 提供任何實質的法律服務。」

Snap 另一位共同創辦人 Bobby Murphy 則為第二大股東，握有 47.4% 投票權，倘若這兩位其中一人死亡或再無行為能力，另一位就可以接手所有投票權。

換句話說，就算是控股股東也無法決定 Snap 公司的決議，因為投票權掌握在 Spiegel 和 Murphy 這兩人手上，他們可能會為自己謀利益，但不一定符合全體股東的利益。