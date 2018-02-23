分析員﹕港股可高開 30800點為支持位

美國股市在當地時間周四回升，市場人士認為今日大市將會高開，後市將於30800至31200點之間徘徊。

道瓊斯指數收市報24962點，升164點或0.7%，標準普爾指數收市報2703點，升2點或0.1%，納斯達克指數收市報7210點，跌8點或0.1%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7252點，跌29點或0.4%，德國DAX指數收市報12461點，跌8點或0.1%，法國CAC指數收市報5309點，升7點或0.1%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報79.86元，較本港收市價高0.4%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.52元，較本港收市價高1.3%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.34元，較本港收市價高1%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.52元，較本港收市價高0.7%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，又指出後市將於30800至31200點之間徘徊。

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