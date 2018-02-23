美國上週首次申領失業救濟金減至22.2萬人，為五週來低點

【財訊快報／劉敏夫】彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，美國最新一週首次申領失業金人數降至五週來低點，暗示已然接近充分就業的勞動力市場進一步收緊。美國勞工部公布的數據顯示，截至 2 月 17 日止當週的首次申領失業救濟金人數由前一週修正後的 22.9 萬人，向下減少 7,000 人，至 22.2 萬人，人數較經濟專家估計的 23 萬人來的少。



美國首次申領失業救濟金人數位在 30 萬人關卡以下已經很長一段時間，為 1970 年以來最長一波走勢。經濟專家普遍認為，申領人數低於 30 萬人反映就業狀況理想。



更能夠反映就業趨勢的四週移動平均數減少 2,250 人，至 226,000 人。



截至 2 月 10 日當週的連續申領失業救濟金人數由前一週修正後的 194.8 萬人，向下減少 7.3 萬人，至 187.5 萬人，創 2015 年年中以來的最大下跌，人數也少於經濟專家預期的 193.5 萬人。



首次申領失業金人數接近 45 年以來的最低水準，提醒人們由於缺乏合格的雇員，雇主留住現有員工。該數據低於 30 萬人被認為顯示勞動力市場表現健康。自 2015 年 3 月以來，這一指標每週都低於該水準。



週四的數據可能得到分析人士的額外重視，因為其中涵蓋本月 12 日，這是勞工部用以調查得出月度非農報告的參照期。2 月非農報告將於 3 月 9 日公布。



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