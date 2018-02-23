復星控股收購法國高級時裝品牌Lanvin

巴黎 2018 年 2 月 22 日電 / 美通社 / -- 復星國際（香港交易所：00656）及其子公司（合稱「復星」）宣佈收購法國歷史最悠久且現存的高級訂製時裝品牌 Jeanne Lanvin SAS（「Lanvin」）。復星將成為 Lanvin 控股股東，同時現有股東保留公司少數股權。此次投資將進一步助力復星旗下的復星時尚集團打造聚焦時尚的企業平台。

Lanvin 也將借助其卓越的時尚沿革，結合復星全球資源，進入新一輪的業務拓展。作為法國最古老的高級時裝品牌，Lanvin 由 Jeanne Lanvin 於 1889 年創建。2001 年，台灣女商人王效蘭看好該品牌在亞洲的發展潛力，收購了該公司大部分股權。目前，Lanvin 在 50 多個國家營運，產品系列涵蓋服飾、皮具、鞋具、配飾與香水。該品牌一直被視為經典的巴黎精緻風範代表，並譽為法國時尚界「皇冠上的明珠」。



「復星深刻理解我們的品牌，其在歐洲與全球市場擁有卓越的表現，包括與地中海俱樂部、Tom Tailor 以及其它品牌的成功合作和轉型戰略。因此我們相信復星是 Lanvin 可以信賴的長期戰略合作夥伴」，Lanvin 現任 CEO Nicolas Druz 說道。



「作為擁有近 130 年歷史的法國品牌，我們與復星這樣充滿活力且擁有產業深度的企業合作的確令人深感振奮，並將開拓出更大的潛力」，Lanvin 現任副總經理 Simone Mantura 補充。



復星國際董事長郭廣昌表示，「並非所有品牌都能像 Lanvin 這樣，歷經百年發展，依然光彩照人，倍受關注。我們很榮幸能夠成為其新的合作夥伴，並相信如此擁有全球美譽度與深厚歷史底蘊的品牌將在全球市場擁有巨大的發展潛力」。



「與 Lanvin 的合作為復星時尚集團注入了世界前沿的時尚元素。中國正成為全球奢侈品市場的主要推動力，我們相信復星能夠通過全球資源整合能力與專業實力為 Lanvin 賦能，同時保持該品牌保持法國及意大利製造的核心競爭力與歷史價值」，復星國際副 CFO 兼復星時尚集團執行總裁程雲說道。



當中國在全球範圍內經歷著快速消費升級之時，復星正在全球時尚與消費品領域積極尋找符合其投資標準的品牌。復星於近期成立了復星時尚集團，旨在抓住市場發展趨勢，更好地管理復星在時尚產業日益增長的業務。復星時尚集團致力於佈局全球時尚與零售行業，進一步實現公司戰略發展。



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