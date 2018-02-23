北水不敵息魔 港股31000點再失守 資金轉炒細價股

大陸股市春節後復市，A 股強勢造好，「北水」又重新流入港股，但市場憂慮美國升息步伐將加快，未能支持港股向上，恒指回吐 466 點，收報 30965 點，成交增至 1218 億元 (港元，下同)，當中創業板成交接近 12 億元，顯示資金有轉炒細價股跡象。

市場人士指出，美國聯準會 (Fed) 會議紀錄偏向「鷹派」，令美匯回升，打壓了美股及港股走勢。分析認為，港股周三偷步炒上，昨日下跌修正升幅，此輪反彈或已完結，下一步港股走勢則視乎外圍市况，以及資金走向。

港股走勢

FOMC 委員對美國經濟的前景看法更正面，並對實現通膨 2% 目標愈來愈樂觀，據最新利率期貨顯示，市場料 3 月升息機會已達 100%。香港《文匯報》援引元富證券 (香港) 研究部經理蔡向成分析，Fed 局的措辭顯示升息的可能性進一步上升，消息同時刺激 10 年期債息升至 2.957%，再創 4 年高位，這將拖累美股及港股的投資氣氛。

他指出，會議紀錄更新了對升息預期的描述，加入「進一步」漸進升息的字眼，這雖表明該局不會急於加快貨幣政策收緊的步伐，但仍然推動了美匯指數升上 90.6 水平。

美匯突轉強，縱使 A 股復市「開門紅」，「北水」淨流入 54.2 億元人民幣買港股，也未能支持港股繼續造好。而且大陸新年期間，樓市銷售冷清，加上受到信貸收緊及美息趨升等消息影響，內房股近全線下跌，潤地 (1109-HK) 跌逾 4%，是表現最差藍籌。另外，融創 (1918-HK) 及恒大 (3333-HK) 等重磅內房股的跌幅亦超過 4%。

相對而言，利率趨升，有利本地銀行股，匯控 (0005-HK) 由於昨天除淨，故反覆跌 0.5% 報 79.55 元，恒生 (0011-HK) 業績佳，買盤繼續吸納下，全日再升 1.3% 報 194.9 元。東亞 (0023-HK) 因出售卓佳獲特別盈利 30 億元，令去年純利急升逾 1.5 倍，表現略勝預期，業績後曾升逾 2%，收市升幅回順至 0.3% 報 33.65 元。

國指亦回吐 1.3% 報 12528 點，主要因內銀及石油板塊疲弱，當中建行 (0939-HK) 跌 2%，工行 (1398-HK) 跌 2.3%，中石化 (0386-HK) 跌 2.2%。另外，騰訊 (0700-HK) 以 446.4 元全日最低位收市，跌 2.5%，今 (23) 日將公佈「同股不同權」細節諮詢的港交所(0388-HK)，股價也要跌 1.1%，險守 280 元收市，濠賭股也全線回落。

不過，逆市造好的板塊仍有很多，例如農曆年假 7 日期間，全國零售及餐飲銷售理想，刺激內需股逆市上升，蒙牛 (2319-HK) 是升幅最大藍籌，收市升 5.6%，旺旺 (0151-HK) 亦升 2.1%。

春節假期後，旅客回程進入高峰期，民航客運量大升，刺激航空股走強，國航 (0753-HK)、東航(0670-HK) 都升逾半成。鈷價走高，洛鉬 (3993-HK) 升 8.4%，成交更急升至 13.3 億元，同屬有色金屬股的金川 (2362-HK) 升幅更達 30%，是升幅最大的個股。

半新股方面，上周一上市的彌明生活百貨 (8473-HK) 繼續炒作，盤中一度升至 0.9 元高位，市值炒至 10 億元創新高，收市報 0.61 元，全日升幅仍有 7%，較招股價 0.27 元已累升 1.26 倍。

展望後市，香港《明報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，港股周三 (21 日) 偷步炒上，昨日只是修正升幅。由 2 月 14 日計算，國指上升約 2.19%，與上證綜指昨日升幅 2.17% 相近。

葉尚志認為，港股市場最大的壓力來自資金面，美國國債殖利率上升，或令香港資金緊絀。追蹤資金流向可留意港元拆款利率，昨日 1 個月拆款利率見 0.7%，延續今年以來的下跌趨勢，仍對港股有利。

昨日 1 個月拆款利率見 0.7%。(圖：香港財資市場公會)

葉尚志認為，港股反彈浪已經完結，升至 31500 點有明顯阻力，未來在 30300 至 30600 點有支持。