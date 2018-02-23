央媽放水 A股狗年開門紅 滬指重返3200點關口

春節期間外圍市場走強，加上央行重啟逆回購釋放流動性，全國兩會又召開在即，春節後首個交易日的 A 股，未受隔夜美股及昨 (22) 日港股、日股下跌影響，打破過往多數「高開低收」或「低開高收」的魔咒，3 大指數均大幅高開高走，成功開門紅。上證綜指更重新站上 3200 點關口，漲 2.17%，並創 18 個月以來最大單日升幅。

上証指數走勢

已經連續 16 個交易日暫停逆回購操作的央行昨日「開閘放水」，以利率招標方式開展了 3500 億元 (人民幣，下同) 逆回購操作，包含 1600 億元 7 天逆回購、1300 億元 28 天逆回購和 600 億元 63 天逆回購，中標利率均持平於前期。由於本周公開市場無逆回購到期，故實現淨投放 3500 億元。

春節假期期間，外圍市場偏強，錄得不小升幅，且 A 股在雞年落後全球主要市場，因此即便美股轉弱下行，A 股也絲毫未受拖累，迫不及待開展「補漲」行情。早盤滬綜指、深成指、創業板指分別大幅高開 1.2%、1.11% 和 0.9%。滬綜指開市報 3237.57 點，重上 3200 點逼近年線，全日維持強勢。

周期、消費和金融板塊輪番上漲，推動股指不斷走高，截至 22 日收市，滬綜指報 3268 點，漲 69 點或 2.17%，創下 2016 年 8 月 15 日之後最大單日漲幅；深成指報 10658 點，漲 227 點或 2.18%；創業板指報 1677 點，漲 30 點或 1.88%。惟交投相對清冷，兩市僅成交 3253 億元。

行業板塊全線飄紅。中國民航局稱，2018 年春節假期期間共運送旅客 1140 萬人次，同比增長 16.1%，自大年初三起，平均客座率超過 80%。民航機場板塊受到提振，整體飆升逾 5% 領漲兩市，中國國航漲停，南方航空升逾 9%，東方航空漲近 8%，上海機場漲逾 6%。此外，水泥建材、有色金屬板塊升幅也超過 3%，電信、保險、銀行等則漲逾 2%。

樂視網午後股價異動，直線拉至漲停，至收市報 4.86 元，升 9.95%。消息指出，孫宏斌掌舵下的樂視網今 (23) 日將召開 2018 年第一次臨時股東大會，就多個議案進行表決，這也是樂視網復牌後的第一場股東大會，公司未來走向或初露端倪。

香港《文匯報》援引中信策略分析，全球市場風險偏好逐步好轉，以及春節期間內地消費數據強勁，均支持 A 股收穫狗年新春「紅包」行情。受益於消費升級及過年習慣轉變等原因，影視、旅遊市場均出現了消費井噴格局。

據新華社昨引述新聞出版廣電總局電影局初步統計，2 月 15 日至 21 日春節假期中，中國電影票房為 57.23 億元，同比增長 66.94%；其中，2 月 16 日 (正月初一) 的票房達 12.68 億元，超越去年 8.09 億元，成為中國電影市場單日票房冠軍。

中信策略預計，短期而言，節後 A 股調整向上的概率較高；而中長期來看，A 股仍舊處在超跌後的修復期。

多數機構看好 A 股短期表現。方正證券也指出，節後 A 股將迎接兩會行情，疊加年報公佈帶來的業績浪，春季攻勢有望在震盪盤升中展開，並挑戰前期高點壓力。華創策略同樣提及，歷史量化數據表明，兩會開幕前兩周將是佈局兩會的最好時間窗口。

不過，香港《明報》引述第一上海首席策略師葉尚志表示，A 股雖然上升，但上證指數未能夠升回 2017 年底收市的 3307 點，仍然未見有很強的上升動力。

選股方面，海通証券認為，企業獲利保持較高增長，資產配置偏向股市而估值亦不高，建議重視金融行業，選擇兼具價值和成長的龍頭企業。

A 股昨表現亮麗板塊

股份 變幅 (%)

金融類

平安銀行 (000001) +3.8

農業銀行 (601288) +3.6

中國人壽 (602868) +3.5

中國銀行 (601988) +2.1

工商銀行 (601398) +1.7

航空類

中國國航 (601111) +10.0

南方航空 (600029) +9.6

東方航空 (600115) +7.8

上海機場 (600009) +6.4

白雲機場 (600004) +4.1

消費類

伊利股份 (600887) +6.7

瀘州老窖 (000568) +5.2

洋河股份 (002304) +5.2

五糧液 (000858) +4.6

貴州茅台 (600519) +3.3

影視娛樂類

金逸影視 (002905) +8.2

中國電影 (600977) +5.1

光線傳媒 (300251) +4.7

完美世界 (002624) +4.0

橫店影視 (603103) +3.2

資料來源：香港文匯報