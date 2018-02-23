俄鋁(00486-HK)就Norilsk Nickel股權交易尋股東授權

俄鋁聯合(00486-HK)正計劃解決與Interros在Norilsk Nickel的股權爭拗。俄鋁於公告內指出，正考慮將手上持有的Norilsk Nckel股權出售予Interros，每股最低出售價為220.8美元，預料涉及交易作價為106.22億美元；亦考慮向對方購入最多約為4810萬股Norilsk Nickel股份，每股作價為320美元，涉及金額最多為153.94億美元。俄鋁正就此宗潛在收購或出售交易尋求股東授權。

雙方可於2023年1月1日前，提出收購或出售其持有的Norilsk Nickel的股份。俄鋁指出若最終出售有關股份，變現現金不少於97.22億美元，擬動用其中的59億美元用作償還貸款，另動用2.5億美元用作額外資本開支，餘下資金用作特別股息付款。

若向Interros收購Norilsk Nickel持有的股份，該公司會透過銀行貸款﹑股權融資及內部資源撥付。

俄鋁聯合指出，與Interros就Norilsk Nickel股權之間的爭拗，直至2012年12月與Crispian Investments Limited成為事件的仲裁人後，俄鋁與Interros訂立協議。可是Crispian計劃出售其在Norilsk Nickel的股權，同時稱聲向雙方賦予優先購買權，隨著Crispian退出所以必須要解決俄鋁與Interros之間的爭議，或利用競購作為該協議內置排解機制以解決雙方潛在僵局或分歧，進行收購對方持有的Norilsk Nickel的股份，所以為求作出準備及具靈活性，所以尋求股東授權以進行可能的競購交易，並相相信授權獲批准是符合公司及股東整體利益。

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