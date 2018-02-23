內閣改組啟動即將進入2018大選戰鬥位置

年底就是 2018 六都與縣市長選舉投票日，在行政院長賴清德啟動內閣改組後，政院團隊重新整隊，即將進入蔡英文總統執政 2 年政績成果展現期，全員進入 2018 選舉戰鬥位置。

部份首長結束階段性任務，內閣將換上新人並交付新的任務。目前傳出在蔡英文總統同意下，國防部長馮世寬即將卸任，由國安會秘書長嚴德發接任。卸任的馮世寬規劃轉任到國防部於五月成立的新智庫「國防安全研究院」出任董事長。國防部副部長可望由空軍司令沈一鳴上將接任，至於因慶富獵雷艦案牽連的軍務副部長蒲澤春，傳出將轉任總統府戰略顧問。

另外也傳出退輔會主委李翔宙可望升任國安會副祕書長，退輔會主委可望由胡鎮埔回鍋再任。海巡署長李仲威轉任首任海洋委員會主委，國安局副局長陳國恩任海洋委員會副主委兼海巡署長。

勞動部長林美珠因身體健康因素，加上已完成勞基法修正案的階段性任務，請辭獲准，由勞動部政次蘇麗瓊接任部長。

至於曾被外界點名異動的內政部長葉俊榮，傳出因為在花蓮地震救災表現稱職不會異動；因涉及台大「卡管」風波的教育部長潘文忠，目前傳出不在這波內閣改組的規劃名單內。賴清德可望於下周一公布改組名單。

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