金寶通將進一步增強物聯網技術之核心專長

香港 2018 年 2 月 22 日電 / 美通社 / -- 金寶通集團有限公司（「金寶通」或「公司」，股份代號：0320）今天宣佈，公司作出策略性決定，將透過逐漸縮減品牌分銷部，進一步增強在電子控制及無線技術方面的核心能力，以把握物聯網市場愈趨蓬勃的商機。公司相信，此項優化資源分配的舉措將大幅提升盈利能力，並將在未來數年加強公司在智能家居領域的競爭優勢。

公司的品牌分銷團隊大約在四年前成立，旨在探索在中國以電商渠道推廣和銷售歐美兒童安全相關品牌產品的市場潛力。鑑於近年智能家居產品增長強勁且利潤豐厚，公司作出策略性決定，重點增加對此核心業務的投入，並相應地將資源調離其它非核心業務。

因應這項決策，金寶通今天宣佈，自 2018 年 2 月 28 日起，區慶麟先生將離任公司副行政總裁一職，另謀發展機會，但會同時留任公司為非執行董事。區先生在過去四年一直負責品牌分銷部的監督工作，現在他將以董事會成員身份著力為公司提供建議及諮詢。

金寶通執行董事兼行政總裁 King Owyang 博士表示：「我衷心感謝區慶麟先生在過去四年擔任副行政總裁期間對金寶通的努力和付出。隨著金寶通繼續轉型為科技驅動型公司，並且考慮到智能家居產品的強勁表現和龐大商機，我們認為重點發展物聯網能力最為符合公司的策略方向。從品牌分銷部所釋放的資源將用於加強公司的研發活動，助我們進一步擴展業務並推動智能家居產品的創新。我相信，此舉將促進公司的長遠可持續發展，並為股東創造最大價值。」

關於金寶通集團有限公司 (http://www.computime.com/investors/)

金寶通集團有限公司（股份代號：0320）是一家總部設在香港的國際性技術和製造公司，在全球策略性地區共設有 14 個辦事處及生產基地。於過去 40 多年來，金寶通與國際品牌合作，提供切實有效的設計和製造解決方案，並以自有品牌開發和推出創新產品。金寶通提供遠超標準的製造服務，建立了廣泛的解決方案組合。透過定制 IP 和先進研發，金寶通協助其合作夥伴加快產品推出市場的時間，並以自有品牌 SALUS 推出行業領先的連接產品。金寶通站在技術的前線，已逐漸發展成為設計和製造物聯網（IoT）及家居自動化產品的市場領導者。

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