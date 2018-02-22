在A股股民們緊張盯著外盤的時候 老外們也盯著你們

摘要：在春節休市期間，美股港股強勢反彈使投資者和分析師對 A 股狗年開盤充滿期待，殊不知海外市場也密切關注 A 股走勢，認為當前全球市場的反彈是脆弱的，需要全球第二大股市 A 股來注入新鮮的活力。

由於 A 股市場和國際市場的聯動性越來越強，在春節休市期間，美股港股強勢反彈使緊張地盯著外盤的投資者和分析師對 A 股狗年開盤充滿期待，殊不知海外市場也密切關注 A 股走勢，認為這將是當前全球市場反彈能否持續的主要因素之一。

據選股寶一周策略前瞻，在外圍市場利多刺激下，本周分析師普遍看好短時間 A 股的走勢。

華泰策略認為節後 A 股將迎來反彈：節前 A 股較大幅度調整，外圍市場下挫是重要因素之一，但春節期間外圍市場穩健，而強監管影響邊際降低，A 股有望乘外圍市場之勢反彈，短期重點關注高彈性品種。

海通荀玉根雖然認為短期市場恢復還需時間，但着眼中期，逐步進入春播時節：春節假期海外股市紛紛上漲，尤其是美國 CPI 高於預期後美股不跌反漲，說明前期急跌已經 Price in 此利空，外盤對 A 股短期衝擊漸去。

前期出現大幅回調的全球股市，在 A 股春節假期的一周裡，都迎來可觀幅度的上漲，美股更是創造 5 年來的單周最大漲幅。

彭博市場宏觀評論員 Garfield Reynolds 認為當前全球市場的反彈是脆弱的，需要全球第二大股市 A 股來注入新鮮的活力。

Reynolds 的邏輯是，過去一年全球股市不斷走高的重要支持因素是全球經濟的協同復甦，如果作為全球最大出口商和最大消費市場的中國表現不佳的話，將會讓人們對這個樂觀的故事產生懷疑。

A 股今日也不負眾望地強勢走高，滬指、深成指高開超 1%，創業板高開 0.9%。之後三大股指漲幅擴大，截至早盤收盤，滬指漲 1.9%，深成指漲 2.07%，創業板漲 1.88%。

但 Reynolds 指出，由於缺乏根本的驅動因素，中國市場的反彈可以被認為是僅僅在模仿全球趨勢，這意味著這種反彈將是脆弱的。他進一步指出，隨著中國去槓桿的推進，10 年期公債殖利率已經上升至 2014 年以來最高，實際殖利率接近 2009 年以來最高水平，這些因素削弱了股市進一步走高的動力。

『新聞來源／華爾街見聞』