金寶通以SALUS品牌推出創新產品

香港 2018 年 2 月 8 日電 / 美通社 / -- 金寶通集團有限公司（「金寶通」或「公司」）（HK: 0320）推出獨特創新產品：自動平衡執行器（「ABA」），繼續加強其在地暖控制市場的領導地位。以 SALUS 商標銷售的 ABA 正在申請專利，通過創新技術解決傳統執行器的存在問題，從而提升家居舒適度和供暖效益。SALUS 是金寶通在歐洲和北美銷售恆溫控制、家居自動化和感應器產品的專有品牌。在一般地暖系統中，溫度平衡是非常困難和耗時的過程，安裝人員須進行數小時的手動調教，才能為整個家居提供均勻一致的熱力。全新的 ABA 將此過程完全自動化，使系統平衡過程變得簡單快速。同時，住戶擁有正確平衡的系統後，可以在家中各個區域享受恆定溫度，而對地暖供應商的服務查詢和投訴也會減少。



此外，與傳統執行器 2-3W 的耗電量相比，ABA 僅消耗 0.5W，為住戶節省大量電力。ABA 的反應時間非常短，通常為 30 秒，與需時 3 分鐘或以上才能開關的傳統執行器相比，ABA 為房間加熱的速度顯著更快。憑藉這些優點，ABA 在安裝人員和住戶群中都極具吸引力。



金寶通執行董事兼行政總裁 King Owyang 博士表示：「對於 ABA 作為 SALUS 產品組合的一部分最近在歐洲的推出，我們感到非常興奮。金寶通銳意提供創新、可靠和強大的解決方案，改善客戶的生活。ABA 是這決心的最新例證，以高科技且價格合理的方案解決了地暖領域一個長期存在的問題。我們有信心這行業領先的產品能够得到市場的肯定，並將公司業務擴展至尚未開發的龐大市場。ABA 是我們研發的一大成果，未來我們將繼續投資於研發，為客戶提供更多尖端解決方案，為股東創造價值。」



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