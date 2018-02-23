獲利回吐賣壓湧現 比特幣周五失守9700美元關卡

自低點反彈近翻倍之後，比特幣價格近日又快速滑落，不僅跌破 1 萬美元心理關卡，亞洲時間周五上午最低已來到 9600 美元下方，多數時間在 9800 美元附近震盪。

比特幣今年維持大幅波動走勢，依《Coindesk》報價，比特幣在 2 月 6 日跌破 6000 美元關卡，最低至 5922 美元，僅為 1 月高點時的 45%。隨後就展開 2 周時間強彈至 20 日，逼近 12000 美元關卡，至周四才首度又跌破 1 萬美元。

據《CNBC》報導，比特幣交易所 Cypher Capital 數據專家 Nick Kirk 認為，周四的下挫沒有什麼具體的原因，基本上可算是獲利回吐，在 10000-11000 美元可見到上升的阻力。

一些分析師則認為，重返 1 萬美元上方後，有望帶來更多的買家進場。

比特幣過去 1 個月走勢（圖表取自 Coindesk）

今年以來，比特幣價格下挫近 29%，但如果計算過去 12 個月的表現，則仍有 740% 以上的漲幅。

在消息面，美國證券交易委員會 (SEC) 近期加強打擊加密貨幣欺詐行為。前日發布聲明表示，BitFunder 和創辦人 Jon E. Montroll 違法經營交易所，也涉嫌詐欺。

整體加密貨幣市場在比特幣領跌下，主要幣種全面下挫，以過去 24 小時跌幅計算，比特幣約下挫 9.7%，以太幣跌 3.4%，萊特幣、瑞波幣跌幅都在 10% 以上。