國際油價走跌 專家：美元堅挺使投資意願受阻

美元指數 (DXY) 漲至 1 週高點，週四 (22 日) 國際油價走跌，期貨經紀商認為，美元走強是投資意願受阻的主因。

格林威治時間週四上午 6 點 40 分，西德州中級原油期貨下跌 53 美分 (0.9%)，至每桶 61.15 美元；布蘭特原油期貨下跌 42 美分 (0.6%)，至每桶 65 美元。

美國聯準會 (Fed) 1 月 30、31 日利率決策會議紀錄顯示，多數決策官員認為通膨將上升，對升息的信心明顯增加；消息一出，美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數應聲上漲。

期貨經紀商 OANDA 亞太區交易主管 Stephen Innes 表示，「美元堅挺使投資意願受阻」。

雖然美國原油庫存下降，但對投資人來說，美元走強似乎比庫存減少，更值得關注。

美國石油協會 (API) 資料顯示，截至 2 月 16 日當週，美國原油庫存減少 90.7 萬桶，至 4.203 億桶。

儘管油價走跌，但分析師認為，石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等產油國的減產協議，和市場需求相符，使市場獲得良好支撐。

澳盛銀行 (ANZ) 策略師 Daniel Hynes 在報告中指出，OPEC 的減產協議，有助市場穩定。