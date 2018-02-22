SEC指控前比特幣交易所 稱創辦人涉嫌詐欺

加密貨幣交易所 BitFunder 的創辦人 Jon E. Montroll 周三遭逮捕，美國證券交易委員會 (SEC) 指控，這家交易所未經註冊營運，並且涉及詐欺。

據《CNBC》報導，SEC 紐約辦公室主任 Marc Berger 發布聲明指出，在本國從事證券交易的平台，無論是否涉及數位資產、代幣或硬幣，都必須向 SEC 登記，並依法運作。

SEC 並指控，BitFunder 隱瞞遭到駭客攻擊一事，當時被駭客盜走的金額，以當前價格計算，約達近 7000 萬美元。

此外，紐約南區聯邦檢察官辦公室也對 Berger 提出刑事訟訴，指控他在 SEC 調查期間，涉嫌做偽證及妨礙司法公正。

BitFunder 成立於 2012 年 12 月，但只經營了 1 年就關閉。依據一份刑事指控，在 2013 年，駭客在這家交易所盜取了約 6000 個比特幣。

由這次的指控，也凸顯比特幣或其他加密貨幣是否該列入證券的不確定性。不過，美國監管機構在過去 8 個月以來，加大對加密貨幣及相關欺詐行為的打擊力道，發布一系列投資人須知、股票暫停公告及 ICO 暫停公告。

比特幣價格在昨天逼近 12000 美元之後，陷入震盪整理，當前交易價格約為 10700 美元，24 小時價格約下挫 2.4%。

