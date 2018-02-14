國際油價難再漲？分析師：已有供過於求跡象

美元走軟，加上經濟穩定成長，帶動國際油價上揚；但分析師示警，稱市場已出現供過於求跡象。

格林威治時間週三上午 6 點 36 分，布蘭特原油期貨上漲 9 美分，報每桶 62.81 美元；西德州中級原油期貨持平，報每桶 59.19 美元。

沙烏地阿拉伯能源部週三表示，國有沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco)3 月原油日產量，將較 2 月減少 10 萬桶，日出口量則會維持在 700 萬桶以下。

交易商指出，美元走軟、經濟成長，都為油價帶來支撐效果；不過，部分分析師認為，油價漲勢仍有變數。

即便近期油價走揚，但距離 1 月高點，落差仍大，主因在於美國頁岩油持續增產，以及市場供過於求。

加拿大皇家銀行 (RBC) 報告稱，2018 年基本面不錯，但原油市場已出現供過於求跡象，對於已浮現的警訊，投資人不應忽視。

美國石油協會 (API) 日前指出，截至 2 月 9 日當週，美國原油庫存增加 390 萬桶，至 4.224 億桶。

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，美國原油日產量，已超過 1,000 萬桶，高於沙烏地阿拉伯，直逼俄羅斯。

另一方面，能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 報告顯示，本週新增的 26 座石油鑽井平台，使總量達到 791 座，創 2015 年 4 月以來新高，這意味著，美國原油產量，將進一步增加。

瑞士寶盛 (Julius Baer) 大宗商品分析師 Carsten Menke 表示，原油和貴金屬價格，有點「漲過頭了」，「我們預期，油價會跌至每桶 60 美元以下。」