京東旗下京東物流獲25億美元融資 創中國物流最大單筆融資

京東 (JD) 宣布旗下京東物流完成最終增資協議，此輪融資總額約為 25 億美元，這也是中國物流最大單筆融資。交易完成後，京東仍將持有京東物流 81.4% 的股權。依照慣例成交條件，此次融資預計在今年第一季末完成。京東指出，此次融資的主要投資方包括高瓴資本、紅杉中國、招商局集團、騰訊、中國人壽、國開母基金、國調基金、工銀國際等多家機構。



京東自 2007 年全球首創了 B2C 的物流模式，並於 2017 年 4 月宣布成立京東物流集團，目前京東物流是全球唯一擁有中小件、大件、冷鏈、B2B、跨境和眾包（達達）六大物流網絡的企業，服務覆蓋了中國 99% 的人口。在中國運營近 500 個大型物流中心，物流基礎設施突破 1000 萬平方米。



京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東表示，未來京東物流將以更加開放、共生的理念，積極攜手行業合作夥伴搭建智慧供應鏈價值網絡，致力於成為中國商業社會的基礎設施。



京東物流首席執行官王振輝則提到，本輪融資完成後，京東物流將繼續堅持以用戶體驗為核心，為商家和用戶提供『有速度更有溫度』的安心服務，並打造高效、精準、敏捷的物流服務；通過技術創新，實現全面智慧化的物流體系；與合作夥伴、行業、社會協同發展，構建共生物流生態。



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