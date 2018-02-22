看好恒生獲利前景 大摩喊加碼 目標價上看220元

恒生 (0011-HK) 去年純利勝市場預期，但券商對派息不滿意。德銀及瑞銀都降低恒生投資評級至「賣出」，認為恒生派息令市場失望。不過，摩根士丹利看好恒生今年獲利增長維持強勁，維持「增持」評級，目標價看升至 220 港元。

《星島日報》報導，恒生第 4 次中期股息 3.1 元 (港元，下同)，全年合共派息 6.7 元，分別增加 10.7% 和 9.8%。瑞銀指恒生去年下半年稅前盈利高出預期約 10%，市場期望會有更高派息，但結果令人失望。認為恒生現價已反映強勁業績因素，目標價僅看 156.5 元。

德銀認為，恒生派息並無驚喜，派息比率更由 2016 年的 72% 跌至去年的 64%，現價股息率僅約 3.9%，遠低於歷史水平約 5%，派息增長追不上股價上升速度，認為目前估值偏高，給予未來 12 個月目標價為 169 元。

不過，大摩對恒生增長前景仍樂觀，指對恒生去年下半年貸款增長感到驚喜，並預期今年獲利增長可維持強勁，預期今年淨息差將再擴闊 10 個點子，同時預期證券經紀業務增長，繼續帶動淨服務收入上升。

大摩指恒生 2018 年預測市帳率為 2.3 倍；預測本益比 16.5 倍，從估值上看似昂貴，但由於派息遞增，普通股權一級資本比率充裕，認為回報仍然吸引，維持「增持」評級目標價 220 元。

在「摩笛」吹奏下，恒生股價昨日回勇升 1.7%，收報 192.5 元；今 (22) 日延續昨天漲勢，截至下午 1:39，恒生股價來到 194 元，上漲 0.78%。