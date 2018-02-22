東亞(00023-HK)2017年內地業務下半年遜上半年

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東亞銀行(00023-HK)中國業務於2017年錄得稅前虧損2.48億港元，同比虧損收窄（2016年錄得虧損3.87億港元），但2017年上半年中國業務稅前為盈利3.74億港元，反映去年下半年業績又轉遜色。 東亞銀行執行董事李民斌表示，2017年下半年內地業績遜於上半年，由於期內集團出售不良貸款予第三者，涉及較大幅減值所致；此外，內地流動性收緊，融資成本亦有所上升，他預期情況會延續至2018年。2017年內地業務資產質素已顯著改善，不良貸款比率由2016年的2.87%降至2017年的1.79%，他預期2018年仍會持續改善，但空間則有所收窄。而2018年首要工作目標，將由改善資產質素，改為推動貸款業務增長，當中又以零售貸款為主要拓展市場。2017年內地貸款業務錄得約7%增長，他表示主要由人民幣升值所帶動。而過去三年，內地員工數目已削減了800人。 香港業務表現，集團執行董事李民橋介紹，香港的息差期內亦上升了5點子至1.65%，預期往後息口上揚，對息差會再有所支持。他又期望，2018年香港貸款業務保持單位數增長。今年為東亞銀行註冊100周年，被問及會否在派息上給予股東更大回報，主席李國寶稱不會讓股東失望，最終由董事會決定。李民橋補充，集團派息比率租定在40%左右。