比爾蓋茲人生中買過最瘋狂的私人物品

比爾蓋茲 (Bill Gates) 本週出演由 Ellen DeGeneres 所主持的脫口秀 ，他在節目上表示，成為億萬富翁的 30 年以來，為自己的私欲，買下最誇張的兩樣物品為保時捷跑車與私人飛機，比起物質享受，他更在乎慈善以及是否有按時支付員工薪水。

比爾蓋茲為微軟的創辦人以及比爾及梅琳達 · 蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation) 的共同創辦人，在他 31 歲時，他成為歷史上最年輕的億萬富翁，根據彭博社的億萬富翁排行，他現在身價約為 916 億美元，為世界第二富有的，僅落後給亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)。

成為億萬富翁並沒有使比爾蓋茲變得揮霍，他表示他沒有太多奢侈的東西，他當時的主要的擔憂為是否能夠支付他的員工，其中許多人有家庭要照顧。

而比爾蓋茲表示，購買保時捷跑車是一種揮霍，然後之後為了頻繁的旅行，他購買了一台私人飛機，這是項極大的揮霍，這是他唯二認為自己的購物很瘋狂時。

據報導，他擁有一台龐巴迪 BD-700 環球快車 (Bombardier Global Express) 噴射機，約可容納 19 個人，要價 4000 萬美元。

Bombardier Global 7000 私人噴射機 (圖: bombardier_jets)

此外，比爾蓋茲告知 DeGeneres，在他位於華盛頓州麥地那市的豪宅中，因為孩子喜歡，所以建造了室內彈跳床房間，他的房子要價約 1.25 億美元，與貝佐斯的家，相距不到一公哩。

慈善方面，比爾蓋茲與他的妻子梅琳達，在 2016 年捐獻超過 20 億美元，致力於改善全球健康以及美國教育的發展。