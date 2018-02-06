鉅亨市場快訊》美股急跌之後…該買？該賣？

美國股市上週遭逢黑色星期五，道瓊指數下跌 666 點，市場恐慌情緒升高，週一道瓊指數再度下挫 1,175 點，投資人該如何看待及因應這次股市的波動呢？

1. 市場擔憂升息步伐加快，股市回檔

聯準會於上週利率會議中表示，對於美國未來經濟樂觀，並提及未來通膨有升溫跡象，鷹派言論使得市場擔憂今年升息次數恐加快，使得道瓊工業指數 30 日當天收盤下跌 1.37%，而緊接而來的週五非農就業數據新增 20 萬人，優於市場預期，強勁的勞動數據，讓市場更篤信聯準會今年升息次數可能達四次。

鉅亨基金交易平台認為市場對於升息速度的擔憂，加上今年以來全國股市瘋狂上漲，剛好給了投資人一個高檔獲利了結的理由，是造成此波美股修正幅度較大的原因。

2. 歷史經驗告訴我們，大跌後別急著賣

週一道瓊指數下跌 4.6%，讓各大媒體的版面充斥著” 史上最慘”、” 股災”、 ” 崩跌” 等類似字眼，也令投資人心理更加恐慌，對市場更加悲觀。但大跌之後的美股，到底該買？該賣？想必是很多投資人最想知道的答案。

其實，若客觀從歷史數據分析，美國股市大跌後，有極高的機率會止跌反彈。下表整理了 1986 年 1 月至 2018 年 1 月，道瓊工業指數單日下跌逾 4% 之後未來股市的表現。在這段時間，總共發生過 37 次單日跌幅逾 4% 的情況，但在之後的 10 個交易日、20 個交易日以及半年後，道瓊工業指數分別平均上漲 1.3%、0.8% 及 5.1%，且上漲機率達 6 成以上，因此，借鏡歷史經驗，當美股大跌後，出清持股未必是最佳選擇，

資料來源：Blomberg；資料日期：1986/01~2018/01；採美國道瓊工業指數，此資料僅為歷史數據，不為未來投資獲利之保證；

3. 美企業獲利佳，基本面強勁

我們始終認為投資股市一定要觀察基本面數據，根據彭博資料顯示，標普 500 指數中目前已公佈的企業財報，有近 8 成的企業營收及盈餘數據皆優於分析師預期，顯示美國企業獲利強勁，而持續向上的企業獲利一直以來都是股市走勢的重要倚仗。

鉅亨基金交易平台認為，以目前美國強勁的勞動市場與持續成長的企業獲利，對於美國股市中長期看法仍樂觀，然而投資人要注意的是，近期的市場仍蔓延著恐慌的情緒，短期內股市恐怕仍有波動，建議空手的投資人可等待市場波動降低後再行佈局。

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