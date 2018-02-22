順藥LT3001取得美國專利 搶攻全球150億美元市場大餅

生技廠順藥 (6535-TW) 宣布，急性缺血性腦中風新藥 LT3001 取得美國專利，已完成 LT3001 中國及美國全球前 2 大醫藥市場智慧財產權布局，順藥因此已完成全球 18 個國家專利權，法人看好可搶攻 150 億美元市場大餅。

根據 WHO 統計，全球每年約有 1500 萬人腦中風，其中有 500 萬人死亡，500 萬人導致終身殘障需要照護，形成極大的醫療與社會福利負擔。法人指出，若 LT3001 能突破現有藥物治療侷限，達到世界衛生組織 (WHO) 設定 50% 腦中風患者治療目標，藥品市場規模預估可達 150 億美元。

順藥指出，LT3001 為 First in Class 創新藥物，取得的美國專利核准範圍為最強的「物質專利」，保護範圍包括 LT3001 之化合物、組合物，以及其於溶栓、抗拴、治療腦中風的臨床應用等。順藥已完成 LT3001 在 18 個國家的專利申請，涵蓋了全球主要醫藥市場，除中國與美國外，其他國家專利也可望陸續取得，以確保其全球市場獨家銷售權利。

順藥表示，腦中風可分為出血性與缺血性兩大類，前者約佔 20%，後者則約佔 80% 左右，而 LT3001 為創新小分子藥物，適應症為治療急性缺血性腦中風，動物試驗證明，其具有溶解血栓與神經保護的多重效果。若未來成功上市，將可提供腦中風患者突破性的治療成果以及更好的醫療品質，進而降低醫護與家庭、社會成本。