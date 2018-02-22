台灣主要報紙重要財經新聞 2018年2月22日

股、期、匯市昨（21）日金狗年開紅盤，全面勁揚，台股更寫下單日漲幅、漲點、上漲家數等八大驚奇。尤其外資昨終止連七賣、轉買 92 億元，是大盤反彈最大動能，加上投信、自營商、大戶、中實戶、散戶全面強力回補，造就台股「千檔紅」榮景。

金管會研擬的免獲利上市櫃條件，呼應業界建議將再從寬，包括原擬條件中的兩年現金流量為正數改為一年即可，另外再新增高市值、低營收且免現金流量方案，以吸引更多新創事業上市櫃，活絡資本市場。

大陸五大手機品牌將結束長達 3 個季度的庫存調整黑暗期，年後零組件廠傳出新機種即將啟動拉貨潮，預計 3 月將湧現第一波零件拉貨高峰。業界點名，被動元件、驅動 IC 以及 Notch（雷射弧形槽）異形切割玻璃，為 3 大供需吃緊的零組件，被動元件甚至缺到年底。

聯合報

狗年漂亮紅盤 股匯雙漲

免獲利上市櫃條件 降門檻

國內首件比特幣強盜案 贓款匯進大陸

經濟日報

台股紅盤 寫 8 大驚奇

核二機重啟 趕工審查

CPTPP 成形 免除 98% 關稅

蘋果日報

3 首長唱好股市 降上市櫃門檻

敗給民營 公股行庫市佔萎縮

面板跌 台韓大廠歲修減產

中國時報

台股狗年旺來了

景氣雞飛狗跳 薪資指數上揚

看好成長引擎多元化 瑞信升評台積電

工商時報

3 手機零組件 年後掀拉貨潮

助創新 多元上市櫃兩階段鬆綁

4 大利多送暖 台股狗年看旺

自由時報

狗來富好彩頭 股匯開紅盤雙漲

CPTPP 最終版出爐 3.8 簽署

美進口鋼鐵設限 中韓面臨 53% 關稅