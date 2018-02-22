海航質押股票向私人股本融資 年內債務重組概率大

據英國《金融時報》中文網 22 日報導，在籌資和削減債務的壓力下，海航集團 (HNA Group) 抵押一家子公司 3.96 億美元股票，向私人股本公司太盟投資集團 (PAG) 尋求融資。

海航在提交給交易所的申報檔中表示，如果所抵股票價值與貸款之比低於某一門檻，太盟投資將擁有增持該子公司股份至最多 82% 的選擇權。

一名銀行家表示，海航集團此舉表明，該集團可能發現其難以通過主流市場獲得融資，原因是大型國際銀行撤回或拒絕為海航提供諮詢或融資服務。

「基本上，龍頭已經關上，因此他們在尋找其他籌集資金的方式。」這名銀行家表示，「今年我們有很大機率看到債務重組。」

另一位銀行家說：「與他們合作的銀行已減少了，過去海航與你能想到的所有銀行都有合作。」對此消息，海航方面表示拒絕置評。

近年來，海航一直在推行一項激進的、依靠債務融資推動的擴張戰略，斥資約 400 億美元收購了眾多企業的股份，其中包括德意志銀行 (Deutsche Bank) 和連鎖酒店希爾頓全球 (Hilton Worldwide)。但去年底，隨著該公司開始對其部分子公司的貸款實行滾轉和延期付款，其現金狀況惡化。

報導引述知情人士透露，美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 曾為該公司提供投行服務，但去年終止了與海航的合作。美銀拒絕置評。

知情人士說，花旗 (Citi) 等其他國際銀行沒有與海航合作，因為該公司未能通過「了解你的客戶」審查流程，根源是該集團的所有權結構不透明。

然而，消息人士稱，瑞銀 (UBS)、摩根大通 (JPMorgan) 與瑞信 (Credit Suisse) 等銀行與海航仍有合作，為其提供諮詢等投行服務。花旗、摩根大通、瑞銀和瑞信拒絕置評。