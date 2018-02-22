美升息疑慮再起新台幣早盤回貶一度貶快1角

美國聯準會（Fed）最新的會議紀錄再度引發升息疑慮，美元指數上揚，韓元兌美元走弱，新台幣兌美元今（22）日早盤也回貶，一度觸 29.33 元、貶值 8.5 分，目前在 29.263 元震盪。

美股收黑，道瓊工業指數跌 166.97 點或 0.67%，收在 24797.78 點；那斯達克指數跌 16.08 點或 0.22%，以 7218.23 點作收；標準普爾指數跌 14.93 點或 0.55%，收 2701.33 點。台股今日開盤下跌 15.97 點，加權股價指數以 10698.47 點開出，目前下跌 50 餘點。

國際匯市部分，在美升息疑慮再起下，美元指數上揚，韓元走弱目前來到 1082.9 韓元兌 1 美元，日圓在 107.41 至 107.77 日圓兌 1 美元震盪，而人民幣兌美元中間價來到 6.3530 元，較前一交易日中間價貶 102 基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，在台股走跌及韓元等亞洲貨幣兌美元走弱下，新台幣兌美元今日以 29.32 元、貶值 7.5 分開出，隨後再觸 29.33 元，目前在 29.263 元震盪整理。

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