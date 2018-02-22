默沙東花近4億美元 再添癌症溶瘤專家Cavatak

美國默沙東藥廠 (美國默克) (MRK-US) 週三 (21 日) 公佈，將以 3.94 億美元價格併購澳洲生技公司 Viralytics，整合了其免疫腫瘤學藥物產品線。

默沙東將以高於股價 160% 的價格併購 Viralytics 全部股份，於第 2 季成為默沙東子公司之一。Viralytics 股價週四 (22 日) 上漲 174.80% 來到 1.69 澳幣。默沙東股價週三 (21 日) 收盤下跌 0.78% 來到 54.55 美元。

默沙東股價日線趨勢圖

Viralytics 開發的癌症藥物 Cavatak 特性是，一種進入癌細胞的特殊病毒，並將癌細胞瓦解。此藥性流程為溶瘤 (oncolysis)。

目前 Cavatak 已被測試在多種癌症疾病上，同時也與默沙東的癌症免疫療法藥 Keytruda 做結合。Evercore 分析師 Umer Raffat 提道，以低於 4 億美元的價格獲得 Cavatak 算默沙東賺到了，同時也統合了其免疫療法產品線的完整性。

然而，Raffat 任務此併購案的公佈時間略有玄機。Viralytics 原本將於第 2 季公佈 Cavatak 與 Keytruda 聯合藥物對肺部及膀胱癌的實驗資訊。此外，這兩種藥物對於初期黑色素瘤的藥效性達 61%，比 Keytruda 單獨的 33% 有效性高。

今年生技醫藥併購潮不斷，2018 年併購金額就已達 250 億美元。相對的，2017 年全年生技醫藥的併購金額為 500 億美元。