澳洲成川普好朋友 出資2兆美元贊助基建計畫

美國總統川普提出 1.5 兆美元的基礎建設計畫，政府將出資 2000 億美元，而在找尋其他投資者的道路上，澳洲給了川普一線曙光，澳洲總理 Malcolm Turnbull 建議使用澳州退休儲蓄基金，投入約 1.99 兆美元至川普基建計畫。

川普的 1.5 兆美元基建計畫，在國會缺乏兩黨的支持，而川普承諾政府將在未來 10 年出資共 2000 億美元，但目前尚不知誰會替川普的承諾買單。澳洲退休儲蓄基金為全球第 4 大，在與白宮面談中，澳洲總理 Malcolm Turnbull 提議投入 1.99 兆美元的退休基金，幫助川普推動基建計畫。

澳洲駐美國大使 Joe Hockey 表示：「毫無疑問，當談論到基礎建設，和如何更好的發展基礎建設，澳洲有些可提供美國的例子。」他表示，澳洲可以幫助部署「與州或縣市政府合作的私人資金，為美國迫切需要翻新的基礎建設提供幫助，以維持當前的經濟成長，而不是造成衰退。」

澳洲的退休基金規模持續增長

Industry Super Australia 管理著超過 500 萬澳洲人的退休儲蓄，金額達 2240 億澳元，執行長 David Whiteley 表示：「美國所面臨的主要障礙，在全球也很普遍，主要原因為，當人們認為應該是公共資產的建設變成私人擁有，他們將感到擔憂，進而產生政治風險。」

澳州退休基金預計在未來幾十年將繼續增長，而此退休金規模在過去 20 年已增加近 10 倍，預計退休金金額在未來 20 年內，都不會觸及高峰，金額規模約落在 3.5 兆澳元至 5.1 兆澳元。

雪梨大學的美國研究中心週四發布報告中指出：「很少澳洲人 - 甚至更少的美國人 - 知道澳洲已經在退休基金這一塊，增加一筆巨大的資本。」而大量的澳洲退休金，早已用於幫助美國公司發展以及基礎設施建設。

澳洲最大的基礎設施資產管理公司 IFM Investors Pty 的執行長 Brett Himbury 說：「政府需要 1 兆美元，而不太可能全部的資金皆由公共資金提供， 所以人們將意識到需要私人資本。」



IFM 管理超過 1010 億澳元的資產，資金來自 16 個不同的國家，Himbury 表示：「我們的部分觀點是，這是來自許多不同國家勞工的錢，將用在美國建設基礎建設，並為美國工人創造就業機會，我們認為這是一個非常有說服力的主張。」

澳洲的大型基金對於投資基礎建設很有興趣

儘管資產是由非營利性的退休基金購買的，一些美國的州別和市仍然對私人所有權保有戒心。Infrastructure Victoria 的董事長表示：「美國顯然是自由市場，但許多州別仍然對基礎建設資產擁有相當的社會主義態度。」