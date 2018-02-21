【港股解碼】華誼兄弟2017：電影業務救急，東方迪士尼會何時能成爲現實？

華誼兄弟（華誼兄弟傳媒股份有限公司）(300027-CN)這艘在中國影視圈的海洋中較早起航的小船，曾順著市場風向起航，也曾抵擋過多次狂風暗流的襲擊，深海漂浮，華誼闖入過誤區，也走出過迷霧，走走停停二十余年，俨然從一艘小船，變成了如今的巨艦。

不過，海上的天氣瞬息萬變，市場的情緒不可猜測。在2017年，滾滾波濤再次襲來，華誼兄弟此番又負重頗多，顛簸在巨浪之中，一度飽受外界質疑。而在2017年年末，華誼兄弟終于一舉躍出海面，享受著短暫的陽光，在平靜的海面之下，不知又藏著什麽樣的風險......

2017：電影業務救急

華誼兄弟傳媒股份有限公司2017年年度業績預告

來源：深圳證券交易所

2018年1月25日，華誼兄弟發布了其2017年的業績預告。根據報告顯示，在2017年，華誼兄弟預計將錄得歸屬于上市公司股東淨利潤8.08億-9.70億，相比2016年同比增長0%-20%。

雖然增長幅度不大，但是趨勢較爲樂觀。要知道，2016年，是華誼兄弟困在迷霧中的一年，2015年華誼的發展達到了上市之後的頂峰，2016年卻急轉直下，投資收益在營業利潤中占比極大，扣非淨利潤銳減，情況實在是不容樂觀。這樣的消極情緒幾乎蔓延了整個2017，直到年末才有所改變！

在本次報告期內，華誼旗下上映的影片主要有《摔跤吧！爸爸》、《西遊伏妖篇》、《少年巴比倫》、《瘋嶽撬佳人》、《美好的意外》、《絕世高手》、《星際特工：千星之城》、《引爆者》、《芳華》、《前任3：再見前任》等，累計實現國內票房約51億元（截至2017年12月31日），相比2016年的31億元進步不小。

不過回顧華誼兄弟2017年的上半場，當真是危急，電影出了一部又一部，但是除了一部“抱養”的《摔跤吧，爸爸》，一部年初的《西遊伏妖篇》之外，其他的作品卻是較好不叫座，不給力。這個危機同時也延續到了下半場的第三季度，原本《芳華》准備在國慶檔一炮打響，卻沒想到被臨時撤檔，上戰場之前大將被撤，華誼著實損失不小。

想其2017年前三季度的業績，其中營業利潤爲7.3億元，投資收益爲6.87億元，而這說明，在2017年的前三季度，華誼兄弟主要靠投資收益在苦苦支撐。所以當《芳華》千呼萬喚始出來，《前任3：再見前任》以一匹黑馬的身份亮相的2017年末，真真是解了華誼的燃眉之急。

先說《芳華》，拿下了14.2億的票房；再說《前任3：再見前任》，上映17天，累計票房收入便已超過人民幣17.6億元。根據華誼兄弟的相關公告顯示，截至2018年1月14日，華誼兄弟來源于該影片的營業收入區間約爲人民幣4.5億元至人民幣5.5億元（最終結算數據可能略有誤差）。這兩部影片在2017的年末幫華誼實現了反轉。

再往前翻閱其發布的報告，可以發現，從2017年1月1日起，截至2017年12月5日，華誼兄弟及其子公司（含全資、控股子公司）共累計獲得1.17億元人民幣的政府補助。如果從其淨利潤中扣除這一項，再扣除上文所提到的投資收益，華誼兄弟在2017年依然可以依靠自身業務實現盈利。這也證明著，電影業務依舊是華誼的頂梁柱，實景娛樂項目雖然近年來進步巨大，但是目前可能還是只能起到錦上添花的作用，離雪中送炭有些遙遠。

2018：負重前行

華誼一向長袖善舞，在上市之前，便一步一步通過融資不斷壯大自己。從2000年開始，華誼兄弟進行了3次大的資金私募，通過“私募-回購-再私募-再回購”的滾動操作，先後募集了資金近4億元。通過這樣的方法，華誼兄弟不僅融到資金，同時保持著控股權。

華誼兄弟股權結構變化圖

來源：資本市場2014-08-01（雜志）

2009年，在經曆四次資金募集之後，華誼兄弟順利登陸了資本市場，成功上市。而上市也改變了華誼兄弟的航向。上市之前，華誼兄弟便有收購舉措，上市之後，華誼兄弟更是加快了收購步伐，同時開始發展各項業務，開設各類分公司及子公司，朝著一個文化傳媒帝國的方向去發展。

上市只是一個開始，並不能幫助華誼兄弟“解千愁”，2018年剛開始，華誼兄弟似乎又陷入了曾經“四處借錢”的情況，一開年便被背上了一個沈重的負擔。1月20日，華誼兄弟發布了中信建投證券股份有限公司關于公司關聯自然人爲公司及其全資子公司申請授信提供擔保暨關聯交易的核查意見。

根據公告顯示，華誼兄弟傳媒股份有限公司擬向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請人民幣4.5億元的綜合授信，綜合授信期限爲一年；擬向金融機構申請不超過人民幣3億元等值的外幣貸款，貸款期限爲一年；其全資子公司北京華誼兄弟娛樂投資有限公司擬向北京銀行股份有限公司朝外支行申請人民幣2億元的綜合授信，授信期限爲兩年。

由上文數據可以知道，在2018年年初，華誼兄弟所計劃的貸款額度總共高達9.5億元。而華誼做出此番准備，很有可能是爲了補充流動資金。在2017年的前三季度，華誼兄弟由經營活動産生的現金流量淨額爲-3.28億，可見其經營活動所産生的流出額完全大于流入額。

華誼兄弟並不是第一次感覺流動資金緊巴巴的，在2015年至2016年期間，華誼的流動資金似乎就趕不上華誼的野心。2015年，華誼非公開發行人民幣普通股1.46億股，募集資金淨額35.73億元。曾于2015年10月22日、2016年11月1日，2017年11月1日三次先後使用10億、10億以及7億元部分閑置募集資金補充流動資金。目前，華誼兄弟已將2015年、2016年使用的募集資金如期歸還，募集資金專戶余額依舊十分充足。

回憶2015年與2016年，正是華誼兄弟在主營的電影業務、品牌授權于實景娛樂業務、互聯網娛樂業務、投資業務四大板塊齊齊發力的時候。而華誼在2018年開年便有如此之大的動作，很有可能要加速擴展其四大板塊的各項業務。華誼一向以其四家大馬車而自豪，而近年來，其電影小鎮、電影世界更是成爲了華誼兄弟大力發展的項目，在各地建得風生水起。

根據華誼兄弟官網資料顯示，截至2016年年底，華誼兄弟實景娛樂已經布局20個項目，近10個在建項目。雖然在2017年前三季度，品牌授權及實景娛樂項目的營業收入相比2016年同期翻了兩倍，但是若把整體營收與投入相比較，或許依舊是九牛一毛。很顯然，目前華誼兄弟旗下的品牌授權及實景娛樂項目依舊處于投資期，不知道什麽時候，這個東方迪士尼可以變成現實？

不過，不管這個項目有著多麽大的誘惑力，電影板塊應當依舊是華誼的主戰場，且不說電影小鎮飽滿度的構建將會以華誼出品的電影爲養料，光這一次，《芳華》和《前任3》的救場，也值得華誼在電影業務上好好謀劃，更上一層樓。

作者：施琳慧

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