孫正義投資也難救.. 美四大電信之一Sprint債台高築

甫上台擔任軟銀 SoftBank (9984-JP) 子公司、美國第 4 大電信公司 Sprint (S-US) 財務長的 Michel Combes，在上任近一個月的期間內，便開始替 Sprint 大舉發行垃圾債，市場人士分析，該公司的危機正開始日益浮現，也再次凸顯了母公司軟銀、及其執行長孫正義的近 1000 億美元 Vision Fund 基金，中短期內可能將袖手旁觀。

據了解，Sprint 近期發行了約 15 億美元的 2026 年到期無擔保垃圾債，此債無法提早贖回。這是 Sprint 3 年來首次發行的高報酬垃圾債，也使更早到期的 Sprint 債券殖利率一路下滑。

Sprint 各大債券殖利率圖 / 圖：彭博

Moody's 給了 Sprint 一個「B2」評級，S&P Global 給了一個「B」評級。Sprint 的債務條款裡無法向母公司追償。

前任 Sprint 財務長 Tarek Robbiati 則是在任期內，節降了 60 億美元的成本，及開發了多項融資創舉，如電波許可為抵押等。

雖然這也給了執行長 Marcelo Claure 一些增加用戶的緩衝時間，但幾乎 10 年來的虧損，已快壓垮了 Sprint 的獲利結構。Recon Analytics 分析師 Roger Entner 提道，來來回回多次的重組，使投資人看不到完結的一天。

Sprint 與全美第 3 大電信公司 T-Mobile (TMUS-US) 的合併破局後，原預計合併後用戶將超過 1.3 億的機會也宣告暫停。在 2 年內節降基礎設施投資後，先不提 5G，就連 4G 都還在趕進度的 Sprint 通訊，也都在美國大部份區域落後。

現年 60 歲的軟銀執行長孫正義併購 Sprint 近 84% 股份花了近 220 億美元，去年來股價就從一年前的 9.27 美元下跌了約 40% 左右。週二 (20 日) 收盤上漲 1.11% 來到 5.45 美元，

Sprint 股價日線趨勢圖

目前 Sprint 手上坐擁高達 395 億美元的債務，而其中一半的債務於 4 年內到期。2 年內到期的債務為 90 億美元，Combes 預計再度將電波許可做擔保籌錢。

Sprint 各項債務到期日 / 圖：彭博

雪上加霜的則是，Sprint 如果要在未來與競爭者平起平坐，就必須得投資下一代無線技術 5G，而費用更是不菲，目前分析師預估投資 5G 將花上 250 億美元之代價。

Gimme Credit 債務分析師 Dave Novosel 提道，Sprint 增加新用戶的績效還可以，但目前問題是自由現金流的量需提升。如果 Sprint 持續發行債券，恐怕將有垮台的一天。

軟銀的 Vision Fund 去年投資了近 100 間企業，投資額達 360 億美元，包含了 72 億美元投資計程車平台 Uber 的 15% 股份。近期與全球第 2 大瑞士再保險商 Swiss Re (SSREY-US) 談入股三分之一股份，如達成協議投資金額估計將達 100 億美元之多。