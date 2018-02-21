孫正義投資也難救.. 美四大電信之一Sprint債台高築

甫上台擔任軟銀 SoftBank (9984-JP) 子公司、美國第 4 大電信公司 Sprint (S-US) 財務長的 Michel Combes，在上任近一個月的期間內，便開始替 Sprint 大舉發行垃圾債，市場人士分析，該公司的危機正開始日益浮現，也再次凸顯了母公司軟銀、及其執行長孫正義的近 1000 億美元 Vision Fund 基金，中短期內可能將袖手旁觀。
據了解，Sprint 近期發行了約 15 億美元的 2026 年到期無擔保垃圾債，此債無法提早贖回。這是 Sprint 3 年來首次發行的高報酬垃圾債，也使更早到期的 Sprint 債券殖利率一路下滑。
Moody's 給了 Sprint 一個「B2」評級，S&P Global 給了一個「B」評級。Sprint 的債務條款裡無法向母公司追償。
前任 Sprint 財務長 Tarek Robbiati 則是在任期內，節降了 60 億美元的成本，及開發了多項融資創舉，如電波許可為抵押等。
雖然這也給了執行長 Marcelo Claure 一些增加用戶的緩衝時間，但幾乎 10 年來的虧損，已快壓垮了 Sprint 的獲利結構。Recon Analytics 分析師 Roger Entner 提道，來來回回多次的重組，使投資人看不到完結的一天。
Sprint 與全美第 3 大電信公司 T-Mobile (TMUS-US) 的合併破局後，原預計合併後用戶將超過 1.3 億的機會也宣告暫停。在 2 年內節降基礎設施投資後，先不提 5G，就連 4G 都還在趕進度的 Sprint 通訊，也都在美國大部份區域落後。
現年 60 歲的軟銀執行長孫正義併購 Sprint 近 84% 股份花了近 220 億美元，去年來股價就從一年前的 9.27 美元下跌了約 40% 左右。週二 (20 日) 收盤上漲 1.11% 來到 5.45 美元，
目前 Sprint 手上坐擁高達 395 億美元的債務，而其中一半的債務於 4 年內到期。2 年內到期的債務為 90 億美元，Combes 預計再度將電波許可做擔保籌錢。
雪上加霜的則是，Sprint 如果要在未來與競爭者平起平坐，就必須得投資下一代無線技術 5G，而費用更是不菲，目前分析師預估投資 5G 將花上 250 億美元之代價。
Gimme Credit 債務分析師 Dave Novosel 提道，Sprint 增加新用戶的績效還可以，但目前問題是自由現金流的量需提升。如果 Sprint 持續發行債券，恐怕將有垮台的一天。
軟銀的 Vision Fund 去年投資了近 100 間企業，投資額達 360 億美元，包含了 72 億美元投資計程車平台 Uber 的 15% 股份。近期與全球第 2 大瑞士再保險商 Swiss Re (SSREY-US) 談入股三分之一股份，如達成協議投資金額估計將達 100 億美元之多。